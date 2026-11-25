Irak Başbakanı Ali Falih el-Zeydi’nin Basın Ofisi, 24 Kasım 2026 tarihinde açıklanan ve Irak Kürt bölgesinin petrol sahaları ile sınır kapılarına yönelik idari, teknik ve güvenlik tedbirlerini içeren kararların ardından yükselen tepkiler üzerine bu sabah yeni bir açıklama yayımladı. Irak Cumhuriyeti’nin tam egemen, demokratik ve federal bir devlet olduğu belirtilen açıklamada, hükümetin yetkilerini ve kurumlarının meşruiyetini anayasadan ve halkın iradesinden aldığı vurgulandı. Bağdat yönetimi, uluslararası alanda tanınmış Irak sınırları içerisinde uyguladığı tedbirlerin herhangi bir dış tarafın teşviki, dayatması veya yönlendirmesi sonucunda alınmadığını savundu.

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Açıklamanın en dikkat çekici bölümünü ise “Kararımız Irak’a aittir, irademiz ulusaldır, referansımız anayasa ve yasadır. Irak’ın yüksek çıkarları, tutumlarımızı ve tedbirlerimizi belirleyen ölçüttür” ifadeleri oluşturdu. Ancak Bağdat’ın özellikle dış müdahale iddialarını reddetme ihtiyacı duyması, Irak’ın karar alma mekanizmaları üzerindeki Amerikan ve İran nüfuzuna ilişkin tartışmaların ne kadar derinleştiğini de gösteriyor.

Irak’ta Herkes Aynı Anayasayı Savunuyor, Ancak Farklı Bir Devlet Tarif Ediyor

Bağdat’ın egemenlik vurgusuna karşılık Erbil’in de aynı anayasayı referans göstermesi, Irak’ın temel siyasi çelişkisini ortaya koyuyor. 2005 yılında kabul edilen Irak Anayasası’nın 1’inci maddesi ülkeyi federal, demokratik ve parlamenter bir cumhuriyet olarak tanımlarken, 117’nci maddesi Irak Kürt bölgesini mevcut kurumlarıyla birlikte federal bir bölge olarak tanıyor. Anayasanın 110’uncu maddesi federal hükümetin münhasır yetkilerini, 111 ve 112’nci maddeleri petrol ve doğal gaz kaynaklarının mülkiyeti ile yönetimine ilişkin esasları, 115 ve 121’inci maddeleri ise federal bölgelerin yetkilerini düzenliyor.

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Ancak petrol ve doğal gaz sektörünü kapsamlı biçimde düzenleyecek federal yasanın yıllardır çıkarılamaması, Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıkların siyasi krizler üzerinden şekillenmesine neden oldu. Bağdat anayasayı federal otoritenin güçlendirilmesinin hukuki dayanağı olarak görürken, Erbil aynı anayasayı bölgesel yetkilerinin ve kazanımlarının güvencesi olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla bugün Irak’ta yaşanan kriz, anayasanın varlığından ziyade anayasanın nasıl yorumlandığı ve uygulandığıyla ilgili.

Barzani Ve Talabani Cephelerini Birleştiren Tehdit Algısı

Zeydi’nin kararlarının ardından Kürt siyasi liderliğinden gelen açıklamalar, Erbil’in meseleyi sıradan bir yetki anlaşmazlığı olarak değerlendirmediğini ortaya koydu. Mesud Barzani, Irak’ın karar merkezlerinde Irak Kürt bölgesine karşı olağan dışı bir hareketlilik yaşandığını belirterek, anayasa dışı kararların ve herhangi bir kişi ya da tarafın iradesinin dayatılmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı. Irak Kürt bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat’ın askeri bir dil kullanmasını reddederek sorunların anayasal zeminde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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Irak Kürt bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ise alınan kararları kabul edilemez olarak nitelendirerek, gerektiğinde herkesin Peşmerge olmaya hazır olduğunu ifade etti. KYB Başkanı Bafil Talabani de Irak Kürt bölgesinin onurunun, topraklarının ve anayasal statüsünün korunacağını belirtti. Uzun süredir yönetim, güvenlik, ekonomik kaynaklar ve siyasi temsil konusunda birbirleriyle rekabet eden KDP ile KYB’nin benzer açıklamalar yapması, Bağdat’ın hamlelerinin Kürt siyasetinde ortak bir tehdit algısı oluşturduğunu gösteriyor.

1970’ten 2005’e Kürtlerin Statü Mücadelesi

Bugünkü gerilimi doğru okuyabilmek için Irak Kürtlerinin tarihsel hafızasına bakmak gerekiyor. 11 Mart 1970 tarihinde Bağdat yönetimi ile Molla Mustafa Barzani arasında imzalanan özerklik anlaşmasının uygulanmasında yaşanan sorunlar, 1974’te yeniden başlayan çatışmalar, 1975 Cezayir Anlaşması sonrasında Kürt hareketinin yaşadığı kırılma, 1980’li yıllardaki Enfal operasyonları ve Halepçe katliamı, Kürt siyasi hafızasında merkezi yönetim karşısındaki güvensizliğin temelini oluşturuyor. 1991 Körfez Savaşı sonrasında Irak’ın kuzeyinde oluşan fiilî özerklik, 1992’de bölgesel parlamentonun kurulması ve nihayet 2005 Anayasası ile federal statünün hukuki güvenceye kavuşması, uzun bir tarihsel sürecin sonucuydu.

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Bu nedenle Erbil açısından bugün petrol sahaları, sınır kapıları ve güvenlik yetkileri üzerinde yürütülen tartışma, yalnızca ekonomik kaynakların paylaşımı anlamına gelmiyor. Kürt siyasi hareketi, merkezi otoritenin yeniden güçlendirilmesine yönelik hamleleri, geçmişte yaşanan siyasi ve askeri kırılmaların oluşturduğu tarihsel hafıza üzerinden değerlendiriyor.

Maliki Döneminin Gölgesi Yeniden Irak’ın Üzerinde

Irak’ta bugün yaşanan gelişmeler, eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde Bağdat ile Erbil arasında yaşanan askeri gerilimleri de hatırlatıyor. Özellikle 2012 yılında Dicle Operasyonlar Komutanlığı’nın kurulması ve tartışmalı bölgelerde Irak ordusu ile Peşmerge güçlerinin karşı karşıya gelmesi, ülkeyi ciddi bir iç çatışmanın eşiğine taşımıştı. Maliki’nin merkezi otoriteyi güçlendirme politikası, yalnızca Kürtlerle değil, Irak’ın Sünni Arap siyasi hareketleriyle de derin anlaşmazlıklar yaşanmasına neden olmuştu. 2014 yılında DEAŞ’ın Musul’u ele geçirmesi ise Irak’ın güvenlik kurumlarının ne kadar kırılgan olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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Bugün Zeydi’nin devlet otoritesini yeniden tesis etme söylemi, yöntemleri ve siyasi koşulları bakımından Maliki döneminden farklılıklar taşısa da Erbil’de benzer kaygıları tetikliyor. Irak’ın geçmiş deneyimleri, siyasi anlaşmazlıkların askeri yöntemlerle çözülmeye çalışılmasının devlet otoritesini güçlendirmek yerine ülkenin toplumsal ve kurumsal bütünlüğünü zayıflatabileceğini gösteriyor.

Kerkük Krizinin Gölgesinde Yeni Bir Çatışma Riski

ABD, Türkiye ve İran’ın kesinlikle karşı çıktığı, 25 Eylül 2017’de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ve ardından 16 Ekim’de Irak federal güçlerinin Kerkük’te kontrolü yeniden ele geçirmesi, Bağdat-Erbil ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Kürt yönetimi, referandum sonrasında Kerkük başta olmak üzere 2014’ten itibaren kontrol ettiği tartışmalı bölgelerin önemli bir bölümünü kaybetmiş, petrol üretimi ve ekonomik kaynakları bakımından ciddi bir gerileme yaşamıştı. Bugün Bağdat çevrelerinde dile getirilen ve Irak Kürt bölgesinin fiilî kontrol alanlarının yeniden sınırlandırılmasını öngördüğü ileri sürülen “mavi çizgiye dönüş” söylemi, Erbil açısından 2017’de yaşanan kayıpların daha geniş kapsamlı biçimde tekrarlanması endişesini doğuruyor.

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Bununla birlikte söz konusu çizginin hukuki statüsü ve Bağdat’ın bu yönde resmî bir karar alıp nasıl hareket vereceği belirsiz. Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamında çözüme kavuşturulması gereken tartışmalı bölgeler meselesinin yıllardır sonuçlandırılamaması da Kerkük, Hanekin, Mahmur, Sincar ve diğer ihtilaflı bölgeleri yeni bir siyasi ve güvenlik krizine açık hale getiriyor.

Petrol, Bütçe Ve Sınır Kapıları: Erbil’in Ekonomik Hareket Alanı Daralıyor

Bağdat’ın Irak Kürt bölgesi üzerindeki en etkili baskı araçlarından birini ekonomik kaynaklar oluşturuyor. Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin Şubat 2022’de Irak Kürt bölgesinin petrol ve doğal gaz yasasını anayasaya aykırı bulması, Mart 2023’te uluslararası tahkim kararının ardından Türkiye üzerinden gerçekleştirilen petrol ihracatının durması ve sonraki yıllarda bütçe ile kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin yaşanan krizler, Erbil’in ekonomik hareket alanını önemli ölçüde daralttı. Şimdi ise petrol gelirlerinin tamamının federal maliye sistemine aktarılması, sınır kapılarındaki gelirlerin merkezi yönetim tarafından denetlenmesi ve 2027 bütçesinin bu şartlara bağlanabileceği yönündeki iddialar, ekonomik baskının daha sistematik bir nitelik kazanabileceğine işaret ediyor.

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Bağdat’ın bu alanlarda tam kontrol sağlaması, Erbil’in yalnızca ekonomik bağımsızlığını değil, siyasi karar alma kapasitesini de doğrudan etkileyebilir. Irak Kürt bölgesinin federal statüsünün hukuken korunması, ekonomik ve idari yetkilerinin fiilen aşındırılmayacağı anlamına gelmiyor.

Curf El-Sahr’da Devlet Otoritesi Mi, Güçler Arasında Nöbet Değişimi Mi?

Zeydi’nin Irak Kürt bölgesine yönelik kararlarından hemen önce Curf el-Sahr’da İran’a yakın silahlı grupların kontrolündeki alanlarda başlattığı güvenlik düzenlemeleri de dikkatle değerlendirilmesi gereken bir başka gelişme. Ketaib Hizbullah unsurlarının bölgeden çekilmesi ve yerlerine diğer Haşdi Şabi unsurlarının konuşlandırıldığı yönündeki bilgiler, operasyonun gerçek niteliğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

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Haşdi Şabi’nin bir kolunun çekildiği bölgeye aynı güvenlik yapılanmasının başka bir kolunun yerleşmesi, tek başına İran’ın bölgedeki nüfuzunun sona erdiğini göstermiyor. Eğer gerçekleşen şey yalnızca silahlı unsurlar arasında bir görev ve kontrol değişimiyse, Bağdat’ın devlet otoritesini yeniden tesis ettiği yönündeki söylemin sahadaki karşılığı tartışmalı kalacaktır. İran’a yakın silahlı yapıların bulunduğu bölgelerde müzakere ve uzlaşma yöntemlerinin tercih edilmesine karşılık Erbil’e yönelik açıklamalarda askeri bir dilin öne çıkması ise Zeydi’nin egemenlik anlayışının bütün Irak coğrafyasında aynı ölçütlerle uygulanıp uygulanmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

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Washington’a Güvence, Tahran’a Denge, Erbil’e Baskı

Irak Başbakanı Zeydi’nin karşı karşıya olduğu en büyük siyasi açmaz, Washington ile Tahran’ın birbirleriyle çelişen beklentilerini aynı anda yönetmek zorunda kalmasıdır. Washington, Irak devletinin İran’a yakın silahlı gruplar üzerindeki kontrolünü artırmasını, güvenlik kurumlarının tek merkezden yönetilmesini ve İran’ın Irak üzerinden geliştirdiği ekonomik ve askeri nüfuzun sınırlandırılmasını istiyor. Tahran ise Irak’taki siyasi, ekonomik ve güvenlik yapılanmaları üzerindeki etkisini korumaya çalışıyor.

Zeydi’nin bir taraftan Amerikan taleplerine karşılık verebilecek adımlar atarken diğer taraftan İran’a yakın siyasi ve askeri çevrelerle uzlaşma arayışında olması, Bağdat’ın bağımsız karar alma kapasitesine ilişkin tartışmaları derinleştiriyor. Başbakanın güçlü lider görüntüsü vermeye çalışması, Irak’taki bütün güç merkezleri üzerinde aynı ölçüde otorite kurabildiği anlamına gelmiyor. Ortaya çıkan ironik tablo ise Washington’a devlet otoritesi, Tahran’a siyasi denge, Erbil’e ise merkeziyetçilik mesajı veren bir Bağdat yönetimiyle karşı karşıya olduğumuzu düşündürüyor.

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İran-ABD-İsrail Gerilimi Erbil’in Manevra Alanını Daraltıyor

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilimin bölgesel bir çatışmaya dönüşme ihtimali, Irak’taki mevcut siyasi krizin çok daha geniş bir güvenlik sorununa evrilmesine neden olabilir. İran açısından Irak, yalnızca komşu bir ülke değil, aynı zamanda stratejik derinliğinin, ekonomik bağlantılarının ve bölgesel nüfuzunun önemli unsurlarından biridir. Irak Kürt bölgesi ise Batılı ülkelerle ilişkileri, Amerikan askeri varlığı ve uluslararası enerji bağlantıları nedeniyle bu denklemin hassas noktalarından birini oluşturuyor. İran’ın kendi güvenlik krizini Irak topraklarına taşıması veya Irak’taki müttefikleri üzerinden yeni bir baskı mekanizması oluşturması ihtimali, Erbil’in hareket alanını daha da daraltabilir.

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Bağdat’ın merkezi otoriteyi güçlendirme girişimlerinin İran’ın bölgesel güvenlik beklentileriyle hangi ölçüde örtüştüğü de önümüzdeki dönemde dikkatle izlenmelidir. Ancak mevcut gelişmelerin doğrudan Tahran tarafından yönlendirildiğini söylemek için somut kanıtlara ihtiyaç bulunuyor. Irak’ın egemenliği üzerindeki tartışmanın gerçek ölçütü, Bağdat’ın hem Amerikan hem de İran baskısı karşısında ne ölçüde bağımsız hareket edebildiği olacaktır.

Habur’dan Kerkük’e Bağdat-Erbil Gerilimi Türkiye’yi Nasıl Etkileyebilir?

Ankara açısından ise bu gelişmelerin sonuçları yalnızca Irak politikasıyla sınırlı değildir. Habur Sınır Kapısı, Türkiye’nin Irak ve daha geniş anlamda Orta Doğu ile kurduğu ticari bağlantıların en önemli geçiş noktalarından biridir. Irak Kürt bölgesinin sınır kapıları üzerindeki yetkilerinin federal hükümete devredilmesi, Türkiye’nin ticari, lojistik ve ekonomik ilişkilerinde yeni bir muhataplık düzeni oluşturabilir. Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının geleceği, Türkiye’nin Irak ile geliştirdiği Kalkınma Yolu Projesi, Ovaköy üzerinden alternatif sınır geçişi tartışmaları ve terörle mücadele kapsamında yürütülen güvenlik iş birliği de Bağdat-Erbil ilişkilerinin seyrinden doğrudan etkilenebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

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Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini destekleyen yaklaşımı ile Erbil’le geliştirdiği ekonomik, diplomatik ve güvenlik ilişkileri arasında hassas bir denge bulunuyor. Ankara açısından asıl risk, Irak’ta merkezi otoritenin güçlenmesinden ziyade bu sürecin yeni bir iç çatışma üretmesi, İran’a yakın silahlı yapıların hareket alanını genişletmesi ve Türkiye’nin güney sınırlarında yeni güvenlik sorunları ortaya çıkarmasıdır.

Bağdat’ın Hamleleri Irak Kürt Bölgesinin Federal Statüsünü Aşındırır mı?

Bağdat’ın petrol sahaları, sınır kapıları, federal bütçe, güvenlik yetkileri ve tartışmalı bölgeler konusunda eş zamanlı adımlar atması, Irak Kürt bölgesinin gelecekteki statüsüne ilişkin daha kapsamlı bir siyasi dönüşümün hazırlığı olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Irak siyasi çevrelerinde dile getirilen, Kürtlerin federal hükümetteki bakanlık temsillerinin azaltılması, petrol gelirlerinin tamamının Bağdat’a aktarılması ve uluslararası sınırların doğrudan federal güçlerin kontrolüne bırakılması yönündeki iddiaların tamamı henüz resmî karar niteliği kazanmış değil.

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Ancak bu başlıkların aynı dönemde tartışmaya açılması bile Erbil’de federal statünün içinin boşaltılabileceği endişesini güçlendiriyor. Irak Kürt bölgesinin anayasal varlığının korunmasına rağmen ekonomik, idari, siyasi ve güvenlik yetkilerinin önemli bölümünü kaybetmesi, Irak’ın kâğıt üzerinde federal, uygulamada ise daha merkeziyetçi bir devlete dönüşmesi sonucunu doğurabilir. Bu açıdan 2026 yılı, Kürtler için yalnızca yeni bir siyasi kriz yılı değil, 2003 sonrasında elde edilen kazanımların geleceğinin belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olabilir.

Irak 2003 Öncesinin Merkezî Yönetim Anlayışına Mı Dönüyor?

Irak’ta 2003’ten bu yana taşlar hâlâ yerine oturmuş değil. Bugün karşı karşıya olduğumuz soru, Irak’ın yeniden 2003 öncesindeki merkezî yönetim anlayışına doğru yönelip yönelmediği ve federal sistemin mevcut siyasi baskılara ne ölçüde dayanabileceğidir. Zeydi’nin kararlarının nasıl uygulanacağı, Kürt siyasi hareketlerinin ortak tutumlarını sürdürüp sürdüremeyeceği ve Bağdat’ın müzakereye ne kadar alan açacağı, önümüzdeki dönemin belirleyici unsurları olacaktır.

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İran’ın içinde bulunduğu çatışmayı komşu ülkelere taşıması ihtimali de hesaba katıldığında, Irak’taki mevcut gerilimin bölgesel sonuçları çok daha ağır olabilir. Çünkü bugün Bağdat ile Erbil arasında tartışılan mesele yalnızca petrol kuyularının ve sınır kapılarının kimin kontrolünde olacağı değil, Irak’ın gelecekte nasıl bir devlet olarak yönetileceğidir.