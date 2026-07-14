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        Haberler Dünya Sıcak hava dalgası Avrupa’da 14 binden fazla insanın ölümüne neden oldu

        Sıcak hava dalgası Avrupa’da 14 binden fazla insanın ölümüne neden oldu

        Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, Belçika, Almaya, Hollanda, İspanya ve Birleşik Krallık'ta can kayıpları meydana geldi. İklim krizinin yarattığı mevsim normalleri dışındaki sıcak havalar, özellikle 65 yaş üstü kişiler için ölümcül noktada.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:01 Güncelleme:
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        Avrupa'yı sıcak hava vurdu: 14 binden fazla can kaybı

        Geçtiğimiz ay itibariyle Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası, kıta genelinde yaşanan en ölümcül iklim felaketlerinden biri oldu.

        Almanya'da 6 bin 800, Birleşik Krallık'ta 2 bin 200, Fransa'da 2 bin, Belçika'da 1740, İspanya'da 810 ve Hollanda'da 480 kişinin sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

        Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü’nün desteklediği EuroMOMO, yayınladığı veride, 27 ülkenin 22 Haziran ile 28 Haziran arasında 10 bin 650’den fazla ölüm bildirdiğini açıkladı.

        Fransa

        Sıcaklığın 40 derecenin üstüne çıktığı Fransa’da, temmuz ayının başında 2 bin can kaybı meydana geldi.

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        Kayıpların çoğu 45 yaş ve üzeri kişilerde yaşanırken, Paris'i de kapsayan 'Île de France' bölgesinde ölüm oranı %62,8 arttı.

        Belçika

        18 Haziran – 1 Temmuz arasında 1740 ölümün yaşandığı Belçika’da, Volonya bölgesi en çok etkilenen bölge oldu.

        Sciensano Halk Sağlığı Enstitüsünün yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasında ölüm riski en yüksek olanların yaşlılar olduğu belirtilirken, ölümlerin 280'inin 65 yaşın altındaki kişilerde meydana geldiği ve kayıtların tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana Belçika'nın en ölümcül sıcak hava dalgası olduğu açıklandı.

        Almanya

        Almanya'nın halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü, 2026 yılı itibariyle yaklaşık 5 bin 100 kişinin aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Bu ölümlerin büyük çoğunluğunun haziran ayındaki sıcak hava dalgasında yaşandığını belirten enstitü, gerçek can kaybının bu rakamın da üzerinde olabileceğini belirtti.

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        Birleşik Krallık

        18-28 Haziran arasında İngiltere ve Galler’de 2 bin 200 kişinin öldüğü ve bu ölümlerin yüzde 42'sinin iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışı sebebiyle yaşandığı belirtildi.

        İngiltere Enerji Bakanı Miliband, “Bu rekor kıran sıcak hava dalgaları, iklim krizinin gelecekte bir tehdit olmadığını bir kez daha gösteriyor” dedi.

        İspanya ve Hollanda

        Carlos Sağlık Enstitüsü, İspanya’da 18-30 Haziran arasında sıcak hava dalgasına bağlı 810 can kaybı meydana geldiğini belirtirken, Hollanda Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 22-28 Haziran arasında sıcaklığa bağlı 480 can kaybının meydana geldiğini açıkladı.

        Kayıpların büyük bir kısmının 80 yaş üzeri kişiler olduğu belirtildi.

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