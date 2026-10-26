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        Haberler Dünya "Sosyal medya demokrasilerimize zarar veriyor"

        "Sosyal medya demokrasilerimize zarar veriyor"

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının insanları kutuplaştırdığı için demokrasilere zarar verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:47 Güncelleme:
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        "Sosyal medya demokrasilerimize zarar veriyor"

        Macron, Sarı Yelekliler'in eylemlerinden etkilenen güneydeki Marsilya kentini ziyaret etti.

        Eylemler kapsamında hasar gören Marsilya Belediye Binası'na gelen Macron, burada Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan ile görüştü.

        Macron, Marsilya'da basına yaptığı açıklamada, Sarı Yelekliler'in eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Bu hafta sonu düzenlenen eylemlerde 80 dükkanın etkilendiğini aktaran Macron, 31 Ekim'de tekrar sokağa inmeye hazırlanan Sarı Yelekliler'in eylemleri hakkında, "Gelecek cumartesi gününün, riskli bir cumartesi olduğunu biliyoruz." dedi.

        Macron, tüm sendikaların ülke genelinde 5 Kasım'da gösteriler düzenleyeceğini hatırlatarak tüm bu eylemler kapsamında vatandaşları, malları, şehir merkezlerini, dükkanları ve kamu binalarını korumak için organize olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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        Eylemler şehir merkezleri dışında düzenlenecek

        Sendikaların talep ettiği gösterilerle ilgili güzergahlar oluşturmaya devam edeceklerini belirten Macron, "Gösteriler, sükunet içinde geçmesi ve dükkanlarımızı tehlikeye atmaması için şehir merkezleri dışında yapılacak." ifadesini kullandı.

        Macron, 17 Ekim'deki eylemde Marsilya'da olduğu gibi diğer yerlerde yeterli sayıda kolluk kuvveti mensubunun olmadığını dile getirerek "Yaşanan şeyleri öngörememiştik. 17 Ekim'de bu kadar aşırı solcu gücün sabahın çok erken saatine seferber olacağını öngöremedik." diye konuştu.

        Ülkede olağanüstü hal ilan etmeden kamu düzenini sağlandığını değerlendirmesinde bulunan Macron, hükümete lise öğrencilerinin meşru taleplerine yanıt vermesi talimatı verdiğini ifade etti.

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        Macron, eylemlerde yaşanan şiddet ve yağma olayları hakkında "Sosyal medya bu olayda bir rol oynuyor mu? Kesinlikle. Sosyal medya demokrasilerimize zarar veriyor çünkü kutuplaştırıyor, şiddet sahneleri karşısında bir tür sersemlik oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        "Bu döngüyü kırmalıyız"

        Macron, 17 Ekim'deki eylemler sırasında bu platformların, insanları saldırı ve yağma olaylarının yaşandığı noktalara çağırmak için kullanıldığını söyleyerek bu platformlarda bir tür gerçeklikten kopma durumu yaşandığını ve "şiddetin hayranlaştırıldığını" belirtti.

        "Bu döngüyü kırmalıyız." diyen Macron, kamu kurumlarının muhafaza edilmesi, fikir anlaşmazlıklarına saygı duyulması, siyasi ve toplumsal konularda uzlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

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        Macron, cumhurbaşkanı seçimlerine 6 ay kaldığına işaret ederek "şiddetin değil müzakerenin zamanı" olduğunu kaydetti.

        Marsilya Belediye Başkanı Payan da göstericilerin ortalığı kırıp döken kişiler olmadığını vurgulayarak bu kişilerin yerinin, hakim karşısında olduğunu söyledi.

        Hukuk devletinin cumhuriyetin temelini oluşturduğunu dile getiren Payan, mevcut krizden çıkmak gerektiğini vurguladı.

        Hayat pahalılığına karşı Sarı Yelekliler, 17 ve 24 Ekim'de farklı kentlerde eylem düzenlemişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #Fransa
        #macron
        #sosyal medya
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