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        Haberler Dünya Ortadoğu Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

        Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, bölgedeki son gerilimi ve buna ilişkin çabaları ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 01:58 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, bölgedeki son gerilimi ve buna ilişkin çabaları ele aldı.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, "bölgedeki son gerilim ve buna ilişkin yürütülen çabalar" ele alındı. Açıklamada detay verilmedi.

        AA'nın haberine göre telefon görüşmesi, Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan gerilimin sürdüğü dönemde gerçekleşti.

        RİYAD'DAKİ HAVALİMANI SALDIRISI

        Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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        Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu, yaptığı açıklamada, cumartesi günkü saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tutmuş ve saldırıya kararlılıkla karşılık verileceğini bildirmişti.

        Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

        Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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