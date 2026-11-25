Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarına ve Lahic ilinin Mukatara ilçesinde yolcu otobüsleri ile kamyonların hedef alınması başta olmak üzere ülkede gerçekleştirilen saldırılara karşılık verildiğini belirtti.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'ndeki Ras Tanura Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığı ve rafineride yangın çıktığı öne sürüldü.

İkinci saldırının ise başkent Riyad'daki finans merkezine (Kral Abdullah Finans Bölgesi-KAFD) gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, büyük çaplı hasar meydana geldiği iddia edildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.