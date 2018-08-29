8 | 27

AUDREY HEPBURN

Giyiminden saçı ve makyajına kadar sadelikten yana olan Audrey Hepburn pek çok tasarımcıya ilham kaynağı olmuştu. Givenchy'nin kurucusu Hubert de Givenchy de bu isimlerden biriydi. Bu nedenle Hepburn'un tercihini Givenchy'den yana kullanması pek de şaşırtıcı değil. L'interdit" 1957'de Audrey Hepburn için özel olarak yapıldı.