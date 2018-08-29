Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Coco Chanel "Parfüm kullanmayan bir kadının geleceği yoktur. İyi seçilmiş bir parfümün izi her zaman bir kadının tarzını tamamlar ve genellikle onun kişiliğindeki kilit rollerden birini oynar" diyor. Coco Chanel gibi dünyaca ünlü pek çok kadın da parfüm seçimine dikkat ediyor. İşte geçmiş ve günümüzün en efsanevi kadınları ve kullandıkları imza parfümler..
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PRENSES DIANA
Döneminde her kıyafeti, hatta saç modeli bile trend olan Prenses Diana 1913 yılında üretilmeye başlayan Quelques Fleurs'u (üstte) kullanıyordu.
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Yasemin, leylak, karanfil gibi çiçek kokularıiçeren parfüm, Chanel No 5'i bile geride bırakan ilk koku oldu.
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Hayatının son birkaç yılında prensesin favorisi, 1995'te Hermes tarafından üretilen 24 Faubourg'du. Her iki parfüm de hala üretiliyor.
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CAMBRIDGE DÜŞESİ KATE MIDDLETON
Kate Middleton'un favori parfümü Illuminum'un White Gardenia Petals. İngiliz seçkin parfümeri markası 2007 yılında kuruldu. Middleton düğününde de bu kokuyu tercih etti.
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Zambak, bergamot, gardeya, ylang-ylang ve yasemin içeren parfüm üretiliyor ancak elit kategorisine ait olduğu için parfümü her yerde bulmak zor.
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MARILYN MONROE
Marilyn Monroe'ya yatakta ne giydiği sorulduğunda "Chanel No 5 elbette" yanıtını verirdi. Hollywood'un ünlü yıldızı, verdiği cevapla parfümü adeta ölümsüzleştirdi.
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Gül ve yasemin çiçeğinin ağırlıkta olduğu parfüm Monroe'un imza kokusuydu. Chanel'in ikonik parfümü içeriği farklılaştırılsa da halen üretiliyor.
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AUDREY HEPBURN
Giyiminden saçı ve makyajına kadar sadelikten yana olan Audrey Hepburn pek çok tasarımcıya ilham kaynağı olmuştu. Givenchy'nin kurucusu Hubert de Givenchy de bu isimlerden biriydi. Bu nedenle Hepburn'un tercihini Givenchy'den yana kullanması pek de şaşırtıcı değil. L'interdit" 1957'de Audrey Hepburn için özel olarak yapıldı.
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Parfümün adı Fransızca "yasak" anlamına geliyor. Parfümün içeriğinde baharat, narenciye, şeftali ve çilek aromaları mevcut. 1960 yılında ise Audrey, parfümün halka açılmasını istedi. Parfüm o yıllarda göz açıp kapayıncaya kadar efsane oldu çünkü tüm kadınlar ünlü Audrey Hepburn gibi kokmak istiyordu. 2003 ve 2007'de L’Interdit yeniden üretime başladı ancak parfümün şişesi farklı.
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ELIZABETH TAYLOR
Menekşe gözlü sanatçı Elizabeth Taylor, kendi adıyla sunulan White Diamonds isimli bir parfüm kullanıyordu. Zambak, gül, kehribar, meşe yosunu ve sandal ağacı gibi kokulardan oluşan parfüm herhangi bir parfüm mağazasında bulunabilir.
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Oyuncu ayrıca 1962 yılında Bal а Versailles Jean Desprez isimli bir parfüm de kullandı. Sandal ağacı, paçuli, ylang-ylang, portakal çiçeği ve vanilya içeren parfüm içinde 300 bileşen içeriyor.
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Ancak bu parfüm artık üretilmiyor. Taylor'ın kullandığı parfümlerden, oryantal kokuları sevdiği sonucuna varılabilir.
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GRACE KELLY
Grace Kelly, İngiliz parfüm evi Creed tarafından Fleurissimo'nun büyük bir hayranıydı. Fleurissimo, Kelly'nin vazgeçilmeziydi.
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Fleurissimo bergamot, tuberose, Bulgar gülü, zambak kokularını içeren çiçekli bir parfüm. Creed Parfüm Evi hala klasik versiyonunda efsanevi kokuyu üretiyor.
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SUSSEX DÜŞESİ MEGHAN MARKLE
Sussex Düşesi Meghan Markle, tam bir parfüm tutkunu. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi Markle tabii ki İngiliz parfüm evlerini tercih ediyor. Düşes'in en sevdiği 2 parfüm Jo Malone'un Wild Bluebell ve Wood Sage & Sea Salt adlı kokuları. Wild Bluebell çiçek kokularından oluşurken diğeri odunsu yani daha ağır bir parfüm.
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Öte yandan Prens Harry ve Meghan Markle'nin düğününde Floris London Parfüm Evi narenciye kokularının ağırlıkta olduğu özel bir koku üretti. Ancak bu parfüm özel olduğu için satılmıyor. Jo Malone ise her yerden satın alınabilir.
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PENELOPE CRUZ
Güzel oyuncu Penelope Cruz, efsanevi kadın parfümü Tresor by Lancome'un yeni yüzü oldu. Cruz, verdiği röportajda parfümü evden çıkmadan önce mutlaka kullandığını söylüyor.
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Ananas, şeftali, leylak ve gül içeren parfümü çoğu parfüm dükkanında bulabilmek mümkün.
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NICOLE KIDMAN
Güzel oyuncu verdiği bir röportajda esansiyel yağları karıştırarak kendi parfümünü yapmayı sevdiğini söylemişti. Öte yandan Kidman'ın en sevdiği parfüm, Thierry Mugler tarafından üretilen Angel.
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Parfüm Bergamot, tropikal meyveler, vanilya, karamel ve paçuli içeren tatlı bir bileşime sahip. 1992 yılında üretilen parfüm halen satışta.
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CAMERON DIAZ
Cameron Diaz, Clinigue markasının en popüler parfümü olan Happy'nin en sevdiği koku olduğunu söylüyor.
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1997'den beri üretilen parfümün bileşeninde elma, erik, bergamot, frezya, gül, vadi zambağı ve orkide aromaları var.
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MADONNA
Efsanevi şarkıcı Madonna, gerçek bir parfüm tutkunu. Onun favorilerinden biri Dior tarafından üretilen Hypnotic Poison. Kayısı, erik, hindistan cevizi, vanilya, gül ve sandal ağacından oluşan parfüm 1998 yılında üretilmeye başladı.
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Fransız şair Paul Valéry parfümün aroması için ''kalbin zehiri'' yorumunda bulundu. Parfümün en yeni versiyonu 2014 yılında üretildi.
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VIVIEN LEIGH
Rüzgar Gibi Geçti filmindeki güneyli güzel Scarlett O'Hara ve A Streetcar Named Desire filmindeki Blanche DuBois rolleri ile iki Oscar kazanan Vivien Leigh'in favori kokusu Joy by Jean Patou'ydu.
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1930 yılında üretilen parfüm Büyük Buhran döneminde halka açılmıştı.
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Parfüm 20. yüzyılın stil ikonu Jacqueline Kennedy'nin de favorisiydi. Ancak efsanevi parfüm ne yazık ki artık üretilmiyor.
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