Brezilya'yı (bu Kupa için) seçtim çünkü onu seviyorum ve Brezilya benim için her şey! Beni bir ünlü gibi karşılayan, bir Brezilyalı olarak karşılayan bir ülke ve herkes yıllardır Brezilya'yı her zaman desteklediğimi biliyor. . Brezilya milli takımı ve ülke fanatiğiyim. Bu yüzden Brezilya ile gidiyorum ve Brezilya'yı seviyorum"