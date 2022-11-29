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Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak...

2010 FIFA Dünya Kupası sırasında paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü model Larissa Riquelme, 2022 Dünya Kupası için bir söz verdi. Koyu bir Brezilya taraftarı olan Larissa Mabel Riquelme, takımının şampiyon olması durumunda bakın ne yapacak...

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  • Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak...

    2010 FIFA Dünya Kupası sırasında giydiği kıyafetler ve çekildiği pozlar sayesinde gündeme gelen manken Larissa Riquelme, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kazanması durumunda ne yapacağını açıkladı. Ünlü ismin açıklamasından sonra Instagram profili ziyaret akınına uğradı.
  • Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak...

    "TANRI'NIN GETİRDİĞİ GİBİ"

    Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi olan Larissa Riquelme, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Brezilya Katar 2022'de Dünya Kupası'nı kazanırsa, öyle düşünüyorum, süper bir söz vereceğim. Brezilya kazanırsa, beni dünyaya Tanrı'nın getirdiği gibi poz vermek için geri döneceğim.
  • Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak...

    Brezilya'yı (bu Kupa için) seçtim çünkü onu seviyorum ve Brezilya benim için her şey! Beni bir ünlü gibi karşılayan, bir Brezilyalı olarak karşılayan bir ülke ve herkes yıllardır Brezilya'yı her zaman desteklediğimi biliyor. . Brezilya milli takımı ve ülke fanatiğiyim. Bu yüzden Brezilya ile gidiyorum ve Brezilya'yı seviyorum" 
  • Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak...

    Asıl adı Larissa Mabel Riquelme Frutos olan Paraguaylı manken 22 Şubat 1985 yılında doğdu.
  • Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak...

    Larissa Riquelme, 19 ülkenin dergi kapaklarında yer aldı. 
  • Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak...

    Ünlü model 2010 yılında Playboy dergisinin Brezilya'daki baskısını için kamera karşısına geçti ve çıplak poz vermesinin yanında makale de yazdı.
  • Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak...

    BREZİLYA'YA GİDECEK!

    Larissa Riquelme tüm bu sözlerinin yanında Brezilya şampiyon olursa oraya gideceğini şu ifadelerle belirtti: "Brezilya şampiyon olursa Brezilya'ya gider miyim? Tabii ki Brezilya'ya giderim. Sizinle kutlarım, forma giyerim, renklerini giyerim. Bu Dünya Kupası'nı sizinle kutlarım. Kazanan sizseniz, Açıkçası size Rio de Janeiro'dan veya São Paulo'dan veya Brezilya'nın herhangi bir yerinden eşlik etmeliyim" 
  • Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak...

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