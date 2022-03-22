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Haberler Sağlık Tedavisi yok! Dünyada 100 kişide görülüyor... - Güncel Haberler
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Taranamayan saç sendromu dünyada 100 kişide görülüyor!

Saçları gümüşi sarı ve dik bir görünüme sahip olan minik Locklan Samples'a taranamayan saç sendromu teşhisi konuldu. Anne Katelyn Samples, oğlu Locklan'ın saçlarının kolayca keçeleşebildiğini, çok kırılgan olduğunu ve kolayca karışabildiğini o nedenle çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Şu an bir tedavisi bulunmayan sendromun ergenlik başladıktan sonra ise düzeldiği belirtiliyor

Tedavisi yok! Dünyada 100 kişide görülüyor... - Güncel Haberler
Dünyada 100 kişide görülüyor!
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ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Katelyn Samples'ın en küçük oğlu Locklan Samples, saçının düz, taranamayacak durumda olduğu bir nadir sendromdan muzdarip.

The Guardian'da yer alan habere göre, Katelyn Samples (33), geçen yaz oğlu Samples'ın bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir yabancıdan gelen mesajda; 10 aylık oğluna 'taranamayan saç sendromu' teşhisi konup konulmadığı soruluyordu. Bu durum üzerine endişelenen anne Samples, "Bebeğimde bir sorun mu var, ağrısı var mı" gibi endişeler yaşadığını dile getirdi.

ÜÇ İLA 12 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

Taranamayan saç sendromuyla ilgili örnekleri internette aramaya başlayan ve ardından çocuk doktorunu arayan Samples, doktorun sendromu hiç duymadıklarını söylediğini ancak onu Atlanta'daki Emory Healthcare'deki bir pediatrik dermatologa yönlendirdiğini dile getirdi.

Hastanede minik Locklan'a taranamayan saç sendromu konuldu. Taranamayan saç sendromu, saçların fiziksel olaral follikülde ve deri dışında görünen kısmına verilen isim olan saç şaftında nadir görülen bir genetik bozukluk olarak tanımlanıyor. Düzensiz gümüşi sarı veya saman rengi saç ile karakterize olan sendromda, saçlar düz taranamıyor. Sendrom genellikle üç ila 12 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

SAÇ GÖVDESİ ÜÇGEN GÖRÜNÜYOR

UCLA Health'de pediatrik dermatolog Dr. Carol Cheng, ABC'ye verdiği röportajda "Mikroskopun altına baktığınızda, saçın gövdesinin silindir şeklinde olmasından ziyade daha çok üçgen şeklinde olduğunu görebilirsiniz" dedi.

Üçgenin içinde yukarı ve aşağı giden küçük oluklar olması saçın taranamaz olmasına neden oluyor.

Bilim insanları, taranamayan saç sendromunun yaklaşık 100 kişide olduğunu belirtiyor. Öte yandan bu sendromun şu anda kesin bir tedavisi yok. Bununla birlikte, ergenlik başladıktan sonra durum tipik olarak düzeliyor.

Anne Samples, Locklan'ın saçlarının kolayca keçeleşebildiğini, çok kırılgan olduğunu ve kolayca karışabildiğini o nedenle çok dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, oğlunun saçını çok nadiren yıkadığını ve saçlarının yağlanmadığını dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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