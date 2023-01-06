BOANTROPİ

Boantropi sendromu, kişinin kendini büyük baş hayvan sanmasıdır. Tıbbi olarak daha çok erkeklerde görülür, kişi kendini öküz veya sığır olduğunu sanar. En ünlü örneğine eski Ahit kitabında rastlanır.

Eski Ahit kitabında Daniel adlı bölümde, 2. Nebuchadnezzar adlı kral, Babil'in ünlü asma bahçelerini kuran bu kralın bu hastalıktan muzdarip olduğunu bildirir.

Kral kitapta şu şekilde tarif edilmiştir: “İnsanlıktan çıkmıştı ve yeşil otları tıpkı bir öküz gibi yiyordu.”