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Dünyada nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

Dünyada he insanın farklı özellikleri bulunur. Ancak bazı insanları sıradan insanlardan ayıran ve onları eşsiz kılan hastalıklar var. Tüm farklılara rağmen yaşam mücadelelerine devam eden eşsiz 9 farklı hastalığa sahip olan insanları derledik...

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  • Dünyada en nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

    Nadir hastalıkların yüzde 80'i genetik faktörlerden kaynaklı olarak ortaya çıktığı kabul görülürken, bazı durumlarda hastalıklar, enfeksiyonlardan, alerjik reaksiyonlardan ve çevresel faktörlerden dolayı oluşabiliyor.
  • Dünyada en nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

    AĞAÇ ADAM SENDROMU

    Orijinal adıyla Epidermodysplasia verruciformis (EV) hastalığı tespit edildiğinden bu zamana kadar sadece 600 kişide görüldü. Ağaç adam sendromu olarak bilinen hastalıkta kişilerde siğil benzeri plaklar el veya ayak yüzeyini kaplayabiliyor. 

    EV hastalığı, aşırı nadir olarak kronik papilloma virüsü (HPV) sonucu ortaya çıkar.

     
  • Dünyada en nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

    NİSTAGMUS

    Nistagmus bir veya iki gözün istemsiz olarak hızlı bir şekilde belirli yönlere hareket etmesidir. Belirti göstermeden seyreden bir hastalık olsa da genellikle bulanık görme bozuklukları nadir olarak görülen bir nörolojik hastalıktır.
  • Dünyada en nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

    BOANTROPİ

    Boantropi sendromu, kişinin kendini büyük baş hayvan sanmasıdır. Tıbbi olarak daha çok erkeklerde görülür, kişi kendini öküz veya sığır olduğunu sanar. En ünlü örneğine eski Ahit kitabında rastlanır.

    Eski Ahit kitabında Daniel adlı bölümde, 2. Nebuchadnezzar adlı kral, Babil'in ünlü asma bahçelerini kuran bu kralın bu hastalıktan muzdarip olduğunu bildirir.

    Kral kitapta şu şekilde tarif edilmiştir: “İnsanlıktan çıkmıştı ve yeşil otları tıpkı bir öküz gibi yiyordu.”
  • Dünyada en nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

    TAŞ ADAM SENDROMU

    Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), diğer adıyla taş adam sendromu, dünyada yaklaşık olarak 2.500 kişide görülen nadir bir hastalık. Mutasyon kaynaklı bir hastalık olan FOP vücuda bağlanan dokuların, basınç ve darbe alırmış gibi kemikleşmesidir.

    Bu sendroma sahip olan insanlar herhangi bir fiziksel aktivite yapamaz, çünkü alacakları her darbe bölgenin zamanla kemikleşmesine neden oluyor.

     
  • Dünyada en nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

    MİKROSEFALİ

    Mikrosefali, yaş ve cinsiyete bağlı olarak baş ve çevresinin normal insanlara göre daha küçük olması olarak tanımlanır. Mikrosefali daha çok bir klinik bulgudur.
  • Dünyada en nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

    VÜCUDUN MAVİ RENGE DÖNMESİ

    Methemoglobinemia (MetHb), kandaki methemohlobin miktarının yüzde 10'dan daha fazla olması durumunda ortaya çıkar ve müdahale edilmezse ölüme yol açabilir. Kanın daha mavi veya daha çok kahverengi renk alamasına sebep olur. 

    Dokulara oksijen taşınabilmesine rağmen, oksijen girmesi engellenir . Hastalık sadece kişilerde gelişimsel sakatlıklara, nöbetlere ve ölümlere neden olmakla kalmıyor aynı zamanda derinin maviye dönmesine sebep oluyor.
  • Dünyada en nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

    ERKEN YAŞLANMA HASTALIĞI

    Progeria olarak bilinen erken yaşlanma hastalığı, dünyadaki en nadir hastalıklardan birisi. Genetik olarak aktarılan hastalık, 4 milyon yeni doğandan 1'inde görülüyor. 

    Progeria doğan çocuk başta nomral gözükür ancak daha sonra kilo alamama, şişkin göz , saç dökülmesi gibi problemler oluşur.

     
  • Dünyada en nadir görülen 9 hastalık! Daha önce duymadınız!

    KURT ADAM SENDROMU

    Hirsutizm, diğer adıyla kurt adam sendromunda vücutta aşırı miktarda tüylenme görülür. Kıl uzamaları normal insanlarda olduğu gibi saç ve kollarda değil, vücudun hemen hemen her yerinde görülür. 

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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