2,5 yapraklı organik yeşil çay
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Dünyada ilk kez Türkiye’de üretildi! Tek tek elle topluyorlar

Dünyada ilk kez Trabzon'un Of ilçesinde üretilen ve çay bahçelerine girilerek tek tek elle toplanan 2,5 yapraklı organik yeşil çayda kapasiteyi arttırmak için harekete geçildi. Fransa’da yılın inovasyon ödülünü alan 2,5 yapraklı organik yeşil çay bu yıl 60 bin adet üretildi

17.08.2018 - 09:46 | Güncelleme: İHA

Özel sektöre ait bir çay firması tarafından üretilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay için gelen yoğun taleplere karşılık verilemiyor. 2016 yılında ilk defa deneme üretimine başlanan ve geçtiğimiz yıl Fransa’ya ihraç edilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay yurt dışındaki fuarlarda yoğun ilgi gördü. Fransa’da yılın inovasyon ödülünü alan organik yeşil çay, Trabzon’da Arap turistlerinde ilgi odağı oldu. Geçen yıl 20 bin adet üretilen, bu yıl ise kapasitenin arttırılmasıyla 60 bin adete kadar çıkarılan 2,5 yapraklı organik yeşil çay için 2019 yılındaki hedef 100 bin adet olarak belirlendi.

İHA'da yer alan habere göre; bahçeden tek tek elle toplanarak belli bir prosedürden sonra paketlenen 2,5 yapraklı organik yeşil çay için 'Dünya İnovasyon Ödülü'ne müracaat yapılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Müdürü ve Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, Fransa’ya ihraç edilen 20 bin adet 2,5 yapraklı organik yeşil çayın ardından yoğun bir şekilde talep geldiğini belirterek firma olarak dünya inovasyon ödülü için Ağustos ayı içerisinde müracaatımızı yapacaklarını söyledi.

2,5 yapraklı organik yeşil çayın dünyada ilk kez Trabzon’un Of ilçesinde üretildiğini dile getiren Saral, “Fransa’da bitkisel çay üretimi yaparak satan bir firma var. Onlar bize ilk geldiklerinde organik ürün yaptığımızı bildikleri için organik yeşil çay yapabilme şansımız var mı dediler. Bizde bu konuda kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Onunla ilgili araştırma yaptık. Daha önce kendilerinin yapmış olduğu farklı bitkilerden aldığımız örnekleri yeşil çay üzerinde denemeye karar verdik.

Organik çay ürün bahçelerimiz olduğu için bu işin üstesinden rahatlıkla gelebileceğimizi gördük. Ürünleri toplanarak belli bir prosedürden geçirerek 2,5 yaprak organik çay üretmeye başladık. Geçen sene ilk defa Fransa’daki firmaya yaklaşık 20 bin adet 2,5 organik çay ihraç ettik. O kadar çok talep olmaya başladı ki bu sene ihracata fırsat vermeden kendi bünyemizde Türkiye içerisinde ürettiğimiz bütün 2,5 yaprak organik çayı satar pozisyona geldik. Bize göre geleceği çok açık. Çünkü bunun en bariz örneklerinden bir tanesi Fransa’ya gönderdiğimiz organik çay orada yılın inovasyon ödülünü aldı. Biz firma olarak dünya inovasyon ödülü için bu ay içerisinde müracaatımızı yapacağız. Dünyada da bir ödül almak için çaba sarf ediyoruz. Bizim ürettiğimiz 2,5 yapraklı organik yeşil çay dünyada hiçbir yerde üretilmemiş. İlk defa biz ürettik. Tek tek topladığımız organik çayları belli bir prosedürden geçirerek bir araya getiriyoruz” dedi.

“TURİST OLARAK FABRİKAMIZA GELENLERE BİLE YETİŞTİREMİYORUZ"

2,5 yapraklı organik yeşil çaya özellikle Arap turistlerin talebi olduğunu kaydeden Saral, “Fabrikaya her sene 50 bine yakın Arap turist geliyor. Uzungöl yolu üzerinde olduğumuz için hem fabrikayı ziyaret ediyorlar hemde üretimi görüyorlar. Bu çayın bu sene yurt dışına satılamamasının nedeni üretim çok yüksek miktarlarda olmadığı için. Şuanda yerli ve yabancı turist olarak fabrikamıza gelenlere bile yetiştiremiyoruz. Bu konuda kapasiteyi arttırmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz ilk yıl 20 bin adet civarında bu sene ise 60 bin adete çıkıyoruz. Önümüzdeki sene bunu 100 bine çıkartacağız. Talep oldukça üretimi arttırmak hedef amacımız. Hepsi tek tek elle birlikte 2,5 olarak toplanıyor. Küçük sepetlerle toplanarak hemen imalat aşamasına geçiliyor. İmalat aşamasından sonra bazı işlemlerden geçerek paketleniyor” şeklinde konuştu.

“FRANSA ÖNÜMÜZDEKİ SENE İÇİN BAĞLANTI YAPMAK İSTİYOR"

Amerika’daki fuarda 2,5 yapraklı organik yeşil çayın ilgi gördüğünü vurgulayan Saral, “Ürünü sattığımız Fransa’daki firma bu ürünü Amerika’da fuara götürdü. Orada çok ilgi gördü. Çünkü dünyada bunun başka bir örneği yok. Bu sene kendisine ürün veremediğimizi söyleyince önümüzdeki seneyle ilgili bir bağlantı yapmayı istediklerini söylediler. Fransa’daki firmaya fuardan çok dönüş olmuş, inşallah bizde kapasitemizi artırarak hem yurtiçine hemde yurtdışı ihracatına ürün yetiştirmeye çalışacağız. Ürünün en önemli birinci özelliği organik olması. İkinci özelliği için yeşil olması. Fermantasyona bu ürünü vermeden bu işi hallettiğiniz işin çayın içinde bütün değerleri alabilme şansına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla insan sağlığı için çok faydalı bir içecek” ifadelerini kullandı.

 

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