Dünyada nadir görülen bir hastalık olan Yürüyen Ceset Sendromu nedir?

Yürüyen Ceset Sendromu veya Cotard Sendromu olarak bilinen bu psikolojik durum ilk kez 1882 yılında Dr. Jules Cotard tarafından tanımlanan ve nadir görülen bir durumdur. Cotard Sendromu; kişinin organlarını, kanını veya vücut parçalarını kaybettiğini veya ölü olduğuna inanmasıyla ortaya çıkar.

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Uluslararası Tıp Kütüphanesi'nde (National Library of Medicine) yer alan bir vakaya göre; ismi verilmeyen (sadece Bayan L olarak geçiyor) bir kadın öldüğünü, çürümüş et gibi koktuğunu ve morga götürülmesi gerektiğine inandığı için psikiyatri servisine kaldırıldı.

Hasta, tedavi sürecinden önce de antidepresan kullanıyordu ancak ne isimlerini ne de dozunu hatırlayamadığını bildirdi. Ayrıca tüm süreç boyunca izolasyondaydı, günün çoğunu yatakta geçiriyor ve kişisel temizliğini ve bakımını ihmal ediyordu.