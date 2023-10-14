Haberler Spor Futbol Dünyanın en çok kazanan ve en yüksek ücretli futbolcuları 2023 - Futbol Haberleri

Dünyanın en çok kazanan ve en yüksek ücretli futbolcuları 2023 2023 yılı futbolun zirvesindeki yıldızların kariyerlerini ve kazançlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu yılın en çok kazanan ve en yüksek ücretli futbolcuları, dünya futbolunun zirvesindeki isimler arasında yer alıyor. Milyon dolarlık transfer ücretleri ve muhteşem performanslarıyla, bu oyuncular sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük etki yaratıyor. Özellikle futbolun kalbinin attığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde parlayan yıldızlar, kendi ülkelerinin milli takımlarında da bayrak taşıyıcı konumunda. Habertürk Giriş: 14.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:33 facebook

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CRISTIANO RONALDO - 260 MİLYON DOLAR 38 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok kazanan ve en yüksek ücretli oyuncularından birisi. Al Nassr takımına transfer olan Ronaldo, futbol dışında büyük şirketlerle de işbirliği içerisinde.

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LIONEL MESSI - 135 MİLYON DOLAR 36 yaşındaki Messi Inter Miami takımında oynuyor. Transfer olduğu dönemde sadece kendi takımında değil MLS çevresindeki kulülerin de fiyatlarının artmasına neden oldu.