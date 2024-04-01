Dünyanın en eşsiz noktaları!
Dünyanın dört bir yanından, yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken güzellikleri listeledik!
Tianzi Dağları, Çin
Gobi Çölü, Moğolistan
Verzasca Nehri, İsviçre Alpleri
Ashikaga Çiçek Bahçesi, Japonya
Marqueyssac Bahçeleri, Vezac, Fransa
Taş Ormanı, Madagaskar
Lale bahçeleri, Hollanda
Flatiron Kayaları, Colarado, ABD
Lavanta Bahçeleri, Provence, Fransa
Kochia Tepesi, Japonya
Skaftafell, İzlanda
Jiuzhaigou Ulusal Parkı, Çin
Mermer Mağaralar, Şili
Capilano Asma Köprüsü, Kanada
Zakintos, Yunanistan
Bambu Ormanı, Kyoto, Japonya
Glacier Bay Milli Parkı, Alaska
Keukenhof Bahçeleri, Hollanda
Çakal Tepeleri, Arizona, ABD
Kaieteur Şelaleri, Guyana
Çin Seddi
Plitvice, Hırvatistan
Twelve Apostles (12 Havari), Avustralya
Morondava, Madagaskar