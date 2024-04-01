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        Haberler Yaşam Dünyanın en eşsiz noktaları!

        Dünyanın en eşsiz noktaları!

        Dünyanın dört bir yanından, yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken güzellikleri listeledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:46
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        1

        Tianzi Dağları, Çin

        2

        Gobi Çölü, Moğolistan

        3

        Verzasca Nehri, İsviçre Alpleri

        4

        Ashikaga Çiçek Bahçesi, Japonya

        5

        Marqueyssac Bahçeleri, Vezac, Fransa

        6

        Taş Ormanı, Madagaskar

        7

        Lale bahçeleri, Hollanda

        8

        Flatiron Kayaları, Colarado, ABD

        9

        Lavanta Bahçeleri, Provence, Fransa

        10

        Kochia Tepesi, Japonya

        11

        Skaftafell, İzlanda

        12

        Jiuzhaigou Ulusal Parkı, Çin

        13

        Mermer Mağaralar, Şili

        14

        Capilano Asma Köprüsü, Kanada

        15

        Zakintos, Yunanistan

        16

        Bambu Ormanı, Kyoto, Japonya

        17

        Glacier Bay Milli Parkı, Alaska

        18

        Keukenhof Bahçeleri, Hollanda

        19

        Çakal Tepeleri, Arizona, ABD

        20

        Kaieteur Şelaleri, Guyana

        21

        Çin Seddi

        22

        Plitvice, Hırvatistan

        23

        Twelve Apostles (12 Havari), Avustralya

        24

        Morondava, Madagaskar

        25

        Riomaggiore, İtalya

        *Haberin görselleri Shutterstock, iStock, Reuters, AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #Dünyanın en eşsiz noktaları
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