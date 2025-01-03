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        Haberler Yaşam Dünyanın en yaşlı atından üzen haber

        Dünyanın en yaşlı atından üzen haber

        Dünyanın en yaşlı atı Echoquette, akut karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Çikolata rengindeki safkan Arap atı, 36 yaşındaydı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 03.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:18
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        Dünyanın en yaşlı atından üzen haber
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        Dünyanın en yaşlı atı olarak bilinen Echoquette, karaciğer yetmezliği nedeniyle 36 yaşında hayatını kaybetti.

        ABD'nin Arizona eyaletinde dünyaya gelen safkan Arap atı Echoquette, İsviçre'de büyüdü ancak daha sonra sahipleriyle birlikte Teksas eyaletini evi olarak benimsedi.

        8 Mayıs 1988'de dünyaya gelen Echoquette'in ömrü, bir insanın yaklaşık 110 yaşına eş değer.

        Echoquette'in sahibi Andrew Haus, "Onu ilk kez 1993'te İsviçre'deki ahırında gördük. Başını yana eğerek merakla bize bakması, bizi hemen kendine hayran bıraktı ve onu hayatımızın ilk atı olarak seçtik" dedi.

        Haus ailesi, Echoquette'in yeni bir ilaç kullanımı sırasında yaşadığı ani karaciğer yetmezliği nedeniyle öldüğünü belirtti.

        Aile açıklamasında, "Eğer gerekli testler yapılmış olsaydı, muhtemelen bu sorunu zamanında tespit edebilir ve önlem alabilirdik" ifadelerini kullandı.

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        #Dünyanın en yaşlı atı
        #Echoquette
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