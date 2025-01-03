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        Haberler Dünya Altı saat süren arbede: Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi | Dış Haberler

        Altı saat süren arbede: Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi

        Sıkıyönetim kararı alan, birkaç saat sonra geri çekmek zorunda kalan ve bu hamlesi nedeniyle parlamento tarafından azledilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, tutuklama kararına direnerek teslim olmadı. Devlet Başkanlığı korumaları, altı saat süren gerginliğin ardından Yeol'un tutuklanmasını engelledi. Azil kararını onaylayacak nihai kurum olan Anayasa Mahkemesi ise ilk oturumun 14 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:08
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        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
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        Güney Kore Devlet Başkanlığı korumaları ve askeri birlikler, azledilen Devlet Başkanı Yoon'un altı saat süren gerginliğin ardından yetkililerin Yoon Suk Yeol'u tutuklamasını engelledi.

        Üst Düzey Yetkililer İçin Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) çıkardığı tutuklama kararı, Yoon Suk Yeol'ün ekibi ve destekçileri tarafından durduruldu.

        Bu sabah, azledilen Devlet Başkanı'nın konutunun yakınında toplanan ve tutuklamayı 'hayatları pahasına' engelleme sözü veren yüzlerce Yoon destekçisi, "Başkan Yoon Suk Yeol halk tarafından korunacak" sloganları attı ve CIO başkanının tutuklanması çağrısında bulundu.

        CIO'dan yetkililer, bu sabah başkanlık yerleşkesinin kapılarına geldi ve yürüyerek içeri girdi. Bir CIO yetkilisinin gazetecilere verdiği bilgiye göre, yerleşkeye girdiklerinde CIO ve polis, Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) personelinin yanı sıra başkanlık güvenliğinde görevli askeri birliklerden oluşan kordonlar tarafından sayıca geride bırakıldı. Yetkili, 200 kadar kişinin CIO ve polisi engellemek için insan zinciri oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

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        Yetkili, 200 kadar askerin CIO ve polisi engellemek için bir insan zinciri oluşturduğunu belirtti.

        CIO, engelleme nedeniyle personelinin güvenliğine ilişkin endişeleri ileri sürerek Yoon'u tutuklama çabasını durdurdu. CIO bir sonraki adımlarını değerlendireceğini söyledi.

        Yoon'un sorgulanmak üzere birden fazla kez çağrılmasına rağmen gelmemesi üzerine mahkeme tarafından onaylanan tutuklama emri 6 Ocak'a kadar geçerli.

        Yoon 14 Aralık'ta görevden alınıp iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana tecrit edilmiş durumda.

        Tutuklama girişiminin askıya alınmasının ardından bir açıklama yapan Yoon'un hukuk ekibi, CIO'nun ayaklanmayı soruşturma yetkisi olmadığını ve hassas bir güvenlik bölgesinde yasadışı ve geçersiz bir tutuklama ve arama emrini zorla uygulamaya çalışmasının üzücü olduğunu söyledi.

        Açıklamada polis, tutuklama çabasına destek vermemesi konusunda uyarıldı.

        Mevcut tutuklama emri müfettişlere Yoon'u tutukladıktan sonra tutmaları için sadece 48 saat veriyor. Müfettişlerin daha sonra tutuklama emri talep edip etmeyeceklerine ya da serbest bırakıp bırakmayacaklarına karar vermeleri gerekiyor.

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        Anayasa Mahkemesi'nin tarihi belli oldu

        Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınıp alınmayacağına karar vermek üzere açılan davada ilk oturumun 14 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

        Yoon'un ilk oturumda hazır bulunması gerekiyor. Mahkeme, Yoon'un ilk oturuma katılmayı reddetmesi durumunda 16 Ocak için ikinci bir oturum planladığını söyledi.

        Güney Kore soruşturma birimi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için çıkarılan tutuklama emrini yerine getirememesinin ardından başkanlık güvenlik servisinin şefi ve şef yardımcısını adaleti engelleme suçlamasıyla soruşturuyor.

        Söz konusu iki kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

        Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

        Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

        Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

        Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

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