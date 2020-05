DHA

Kaza, saat 17.30 sıralarında Etimesgut'ta bulunan, İstanbul yolu üzerindeki şehir giriş kapısı önünde meydana geldi. Muhammet Ali Can R., yanında Rabia S. ile birlikte 06 FU 5375 plakalı otomobil ile Kahramankazan'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Ankara-İstanbul otoyolu Akıncı Gişeleri'nde uygulama yapan jandarma, araca 'dur' uyarısında bulundu. Muhammet Ali Can R, jandarmanın ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri, İstanbul yolu üzerinden kent merkezine doğru hareket eden otomobilin peşine düşerek, kent girişinde uygulama yapan polise haber verdi. Yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan Muhammet Ali Can R, polisin de 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Bu sırada güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı.

15 SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kovalama sonucu direksiyon kontrolünü kaybeden Muhammet Ali Can R.'nin kullandığı otomobil, şehir giriş kapısının ayağına çarptı. Muhammet Ali Can R. ile yanında bulunan Rabia S. ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Ali Can R., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede, Muhammet Ali Can R.'nin 15 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Otomobil de ise uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.