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Durakta doğum yapan köpek ve yavrularına taksiciler sahip çıktı

Tokat'ta taksi durağına sığınıp yavrularını burada dünyaya getiren köpeğe taksiciler sahip çıktı

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AA
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

    Tokat Devlet Hastanesi önünde bulunan taksi durağının çalışanları, yaklaşık bir aydır zaman zaman durağa gelen sahipsiz köpeği beslemeye başladı.
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

    Maya adı verilen köpek, 15 gün önce taksi durağında doğum yaparak 4 yavru dünyaya getirdi. Durak çalışanları, yavrulara da Tom, Çiko, Haydut ve Kahraman isimlerini verdi.
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

    Durak çalışanları, bakımlarını üstlendikleri anne köpek ve yavruları için durağın yanında kulübe de yaptı.
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

    Taksi durağı çalışanlarından Erol Tekin, anne köpeğin sahibinin olmadığını söyledi.
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

    Köpeğin durak yakınlarında dolaştığını dile getiren Tekin, "Doğum yapacağını tahmin ettik, ilgi gösterdik. Yiyecek ve süt verdik. Bizim bu davranışımızdan cesaret alan hayvan, durağın içine girdi ve burada doğum yaptı" dedi.
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

    Yavrulara da anneye de baktıklarını anlatan Tekin, "Yemek söylediğimiz zaman bir porsiyon da annelerine söylüyoruz. Bizi tanıdı. Duraktaki arkadaşları tanıyor. Bu şekilde büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

    Soğuktan korumak için zaman zaman yavruları içeri aldıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

     
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

    "Anne ve yavrular bize çok alıştı, taksici arkadaşlarımız şefkatli davrandığı için. Bizden hiç çekincesi olmuyor. Yavruları alarak elimizde gezdiriyoruz. 
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

    Bize bir şey demiyor ama yoldan geçen herhangi bir yabancı olduğu zaman kesinlikle yanaştırmıyor. Bizi tebrik eden de yiyecek alıp verenler de oluyor."
  • Durakta doğum yapan yavrulara taksiciler sahip çıktı

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