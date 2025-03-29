Samsun'da durdurulan araçta radar tespit cihazı bulundu
Samsun'un Yakakent ilçesinde bayram tedbirleri kapsamında yapılan trafik uygulamasında bir araçta radar tespit cihazı bulundu
Giriş: 29.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:38
Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sinop-Samsun kara yolunda şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada radar tespit cihazı buldu. Hakkında adli soruşturma başlatılan sürücüye ayrıca idari para cezası da uygulanırken, cihaza ise el konuldu.
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