Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Pazar günü eksiksiz olarak buradayız - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Pazar günü eksiksiz olarak buradayız

        1905 Kültür Sanat Spor Derneğince düzenlenen "Galatasaray'ın forma Tarihi ve forma tasarımı söyleşisi" gerçekleştirildi. Organizasyona katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Pazar günü eksiksiz olarak buradayız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Pazar günü eksiksiz olarak buradayız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan forma Tarihi ve forma tasarımı organizasyonuna kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.

        Kokteyl ile başlayan etkinlikte, Galatasaray'ın forma tarihini anlatan slayt gösteriminin ardından şampiyonluk kazanan kadın futbol takımı, sutopu ve kürek takımlarının yanı sıra sarı-kırmızılı bazı amatör sporculara plaket takdim edildi.

        Mimar sanatçı Rıfat Baltaoğlu'nun bir eserinin de sergilendiği organizasyonda açıklamada bulunan başkan Dursun Özbek, "Çok etkilendiğim bir eser, müzemizde en iyi yere koymayı düşünüyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve dünya için önemini anlatmaya gerek yok. Herkesin takdir ettiği, herkesin nasıl bir önder olduğunu bildiği herkesçe malum. Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var." diye konuştu.

        "PAZAR GÜNÜ EKSİKSİZ OLARAK BURADAYIZ"

        Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine dernekteki herkesi davet eden Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hepimizin koltukları kabardı, şampiyon olan genç kardeşlerimizle gururlandık. Başkanları olarak yönetim kurulum adına hepsine teşekkür ediyorum. Pazar günü eksiksiz olarak buradayız. Yarın 17 Mayıs, UEFA Kupası kutlamamız var. Önümüzdeki sezonu açacağımız yer Kemerburgaz tesislerimiz. Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Orada piknik düzenledik. Orada yeni evimizde buluşmak üzere hepinizi yarın oraya bekliyoruz."

        Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?