Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) saat 10.15'te başladı. Adaylara cevaplamaları için 150 dakika verildi. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, 2018 DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 DUS sonuçları 9 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



DUS sonucuna göre yerleştirme /ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.

Adaylar; 2018-DUS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebilecekler. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

DUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45'den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

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