Duygu Nebioğlu: Beni ve annemi toplum önünde itibarsızlaştırdı

Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar hakkında 'babalığı benimsememe' ve 'babalık görevlerini yerine getirmeme' gerekçesiyle açtığı 10 milyon liralık tazminat davası, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için ertelendi.

Duygu Nebioğlu; "Mahkeme emniyete müzekkere yazmasına rağmen ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşılıp bu tutanak hazırlandığında dosyada bir eksik kalmayacak ve haklılığım ortaya çıkacaktır" dedi.

Metin Akpınar - Suphiye Orancı

Dava sonrası açıklamalarda bulunan ve süreci anlatan Duygu Nebioğlu, davanın uzun sürmesinin kendisi için zorlu bir süreç olduğunu belirterek hakikatin gün yüzüne çıkmasının kolay olmadığını gördüğünü söyledi. Bu süreçte çok yıpransa da kimsesiz kalmış, yalnız bırakılmış kadınlara, kucağından koparılan çocuklara, yeryüzüne düşen tüm gözyaşları için mücadeleyi bırakmayacağını dile getirdi.

"İLK ÖĞRENDİĞİMDE 21 YAŞINDAYDIM, KİMLİĞİMİN PEŞİNE DÜŞTÜM"

21 yaşındayken kimliğinin peşine düştüğünü anlatan Duygu Nebioğlu; "Kendi köklerimi ve kimliğimi öğrenmek için araştırmalar yaptım. Annemi ve babamı bulma sürecinde devlet kurumlarına başvurdum. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığım dönemde annemin kuruma bir mektup gönderdiğini öğrendim. O mektup kız kardeşlerine ulaşmış ve orada Metin Akpınar'ın öz babam olduğunu, annem Suphiye Orancı'nın beyanlarından sonra öğrenmiş oldum. O yıllarda 21 yaşındaydım, üniversite öğrencisiydim. Bu süreç çok uzun, çok derin ve yıllarımı verdim" diye konuştu. "6 YIL BOYUNCA ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA KALDIM"

6 yıl boyunca kimsesiz çocuklarla birlikte yaşadığına dikkat çeken Duygu Nebioğlu; "Gözlerimi Çocuk Esirgeme Kurumu'nda açtım. 6 yıl boyunca kimsesiz çocuklarla birlikte yaşadım. O yıllar çok ağırdı. Karanlık odalar, açlık, sefalet... 1988'li yılların şartları çok zordu. 6 yaşındayken Antalya'da fizik öğretmeni Özdemir Nebioğlu ve eşi Emine Nebioğlu beni evlat edindi. İkiz kardeşim olduğunu da orada öğrendim. Yetkililer ‘İkizleri ayıramayız' deyince kardeşimle ayrılmadık. O benim ilk kök bağım oldu. Bu arayışımın en büyük sebebi ikiz olarak dünyaya gelmekti" dedi. Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu "TEK GECELİK İLİŞKİ AÇIKLAMASI BENİ DUYGUSAL OLARAK YIKTI" Basın açıklamasının kendisini çok üzdüğünü ve duygusal olarak yıkıma uğradığını ifade eden Duygu Nebioğlu, tazminat davası açmasının en önemli sebeplerinden birinin, Metin Akpınar'ın annesiyle ilişkisinden ‘tek gecelik' olarak bahsetmesi olduğunu söyledi.

Bu açıklamanın kendisini ve annesini toplum önünde itibarsızlaştırdığına dikkat çeken Duygu Nebioğlu; "Bir sanatçının böyle bir açıklama yapması beni çok üzdü, hedef hâline geldim. Bu nedenle hem çocukluk yaralarım hem de insan onuruna sahip çıkma adına tazminat davası açtım. Avukatlarımla birlikte yasal süreç devam ediyor. Kendisiyle görüşme talebim yok, böyle bir sorumluluk bana ait değildir" şeklinde konuştu. "BU DAVA BİTTİĞİNDE KİMSESİZ ÇOCUKLARIN SESİ OLACAĞIM" Nefes aldığı sürece bu davadan vazgeçmeyeceğini, sonuçlandıktan sonra toplumun karşısına çıkmaktan çekinen bütün çocukların, annelerin, babaların sesi olmak istediğini söyleyen Duygu Nebioğlu şöyle devam etti; "Ben yaşadıklarımı paylaşacağım. Kimlik arayışına giren, susturulmuş her bireye destek vereceğim. Her şey çok güzel olacak, ben onların yanında olacağım. Karşı taraftan bana, ‘Dondurma mı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık?' dediler. Ben de kendi eksikliklerimin üzerine gitmeye karar verdim. Kimsesiz çocuklara dondurma alacağım, parka götüreceğim, salıncakta sallandıracağım. Hayallerimi bunun üzerine kurdum. Türkiye'nin buna ihtiyacı var."