15 Temmuz filmi 0:00 / 0:00

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15 Temmuz 2016'da kalkışılan darbe girişiminde yaşananların bir kısmını beyazperdeye aktaracak olan '15 /07 Şafak Vakti', 15 Temmuz'da gösterime girecek. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı. 3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

'15 /07 Şafak Vakti'nin yapımcı, yönetmeni ve oyuncuları duygularını şöyle dile getirdi;

Yönetmen Volkan Kocatürk: Büyük bir dekorda, kalabalık bir oyuncu grubuyla çalıştık. Yoğun ve zorlu bir süreçti, hasarsız ve kazasız filmi çekmeyi başardık. Umarım seyirci de iyi bir takdirle bizi destekler.



Yapımcı Fatih Özcan: "Kayseri'de gerçekleşen çekimler, 37 günde 25 bin metrekarelik bir alana dekorun kurulduğu kapalı bir mekanda gerçekleşti. Aksama olmadan mart ayının ortasında çekime girdik ve 8 haftada tamamladık. Bizde tarihi olaylar özellikle Cumhuriyet dönemine ait olaylar fazlasıyla politikleştirilerek anlatıldı bu zamanda kadar. Çanakkale'yi politikleştiremezsiniz ortada bir bağımsızlık meselesi vardır, Kurtuluş Savaşı'nı politikleştiremezsiniz ortada bir bağımsızlık meselesi vardır, bir İstiklal Mücadelesi vardır. Benim gözümde 15 Temmuz böyle bir yerde, bir İstiklal mücadelesi bir bağımsızlık mücadelesi gibidir. İkinci nokta toplumsal olayları ele alırken ya çok minimaldir ya da prodüksiyon olarak başka bir yere gidecek şekilde yapılır. Ben ikisini birleştirdim, hem prodüksiyonu insan hikayesi üzerine kurdum hem de hikayeyi insan hikayesi üzerinden çıkmayacak bir yapıya taşıdım.

Oyuncu Erkan Petekkaya: Aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Bütün oyuncular çok etkilendik. Bence iyi bir film yaptık. Türk halkı bağımsızlığına ve egemenliğine hiç kimsenin toz konduramayacağını tüm dünyaya gösterdi. Film vatandaşın gözünden çekildi. Ben de sıradan bir pastaneciyi oynadım. Filmin güzel yanı da bence o oldu. Her şey halkın gözünden anlatıldı. Sinemaseverlere filmi izlemelerini tavsiye ederim. İzledikten sonra da ahlak ölçülerini kaçırmadan eleştirilerini duymak da isterim. Yapıcı eleştiriye inanırım. Yaşananlar unutulacak bir olay değil. Çocuklarımız, torunlarımız her zaman konuşmalı ve Allah korusun, bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizden de Allah razı olsun. Buna toplumsal bir olay diyemeyiz. Bu bambaşka bir şey, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız gidiyordu elimizden. Toprağımıza göz diktiler. O yüzden izleyince hissedeceksiniz.

Oyuncu Baran Bölükbaşı: Çekim süreci çok rahattı. Platoya girdiğinizde başkalarının sizden önce oraya verdiği emeği görünce zaten motive oluyorsunuz. Gerçekten yaşanan olaylarda karakterlerimizin altını daha iyi doldurabiliyoruz.

Oyuncu Burak Haktanır: O elim gecede sokakta birebir yaşananları anlattık. Çok yoğun bir emek verildi. Aslına uygun platolar hazırlandı ve teknolojinin imkanları kullanılarak, çok kalabalık bir kadroyla çalıştık. Filmi çekerken o karanlık geceyi tekrar tekrar yaşadık.