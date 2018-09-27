Düzce İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, Düzce Arama Kurtarma (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği (UKSAR) dalgıç ekipleri, önceki gün gece saatlerinde dere yatağına aracıyla düşen ve kendisinden haber alınamayan Turgut Aydın'ı (55) derede arama çalışmalarını dün sonlandırdı. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren Aydın'ı denizde arama çalışmasına yeniden başladı.

AİLESİ, SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

AA'nın haberine göre bölgede etkili olan poyraz nedeniyle denizde dalga boyunun yüksek olması da arama çalışmalarını zorlaştırdı. Ancak ekipler tarafından denizde yapılan aramada Turgut Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye müdürlüğüne ait jet-ski ile Çuhallı plajı mevkiinde deniz yüzeyinde bulundu. Jet-ski ile karaya çıkartılan Aydın'ın cesedi, DAKE aracıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerinde Aydın'ın sinir krizi geçiren yakınlarına, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Bu arada Turgut Aydın'ın, Çuhallı plajında büfe işlettiği öğrenildi.

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