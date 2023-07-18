Düzce'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü 1'i polis 3 kişiyi yaraladı Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, yaşanan kovalamacada park halindeki 3 araca ve seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki biri kadın 2 kişi şüpheli, çarptıkları motosikletteki 2 kişi ile bir polisi yaraladı.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Mergiç Mahallesi'nde seyir halindeki otomobili şüphe üzerine takibe aldı.

4 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

Aynı mahallede aracı durdurmak isteyen ekipler, sürücünün "dur" ihtarı uymaması üzerine aracı takibe başladı.

Yaklaşık 4 kilometre süren kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, Aziziye Mahallesi Mergiç bağlantı yolunda önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca, daha sonra yolda seyir halinde bulunan Kerem Yıldız yönetimindeki motosiklete çarptı.

REKLAM

OTOMOBİLDEN İNİP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Kaza yaptıktan sonra kaçmaya devam eden şüpheliler, bu kez kendilerini durdurmaya çalışan polis memuru Murat Çakır'a çarptı. Şüpheliler, kazanın ardından otomobilden inip yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen ambulanslara alınan motosiklet sürücüsü ve aynı motosiklette bulunan bir kişi ile polis memuru, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrasında kaçan kadın şüpheli, yol kenarındaki fındık bahçesinde polis tarafından yakalandı. Diğer şüpheli ise aranıyor.