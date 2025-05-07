Düzce'de zehir tacirlerine darbe!
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 60 şüpheli yakalandı
Giriş: 07.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:40
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde üreyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçekleşen operasyonda 60 şüpheli yakalandı. 12 şüpheli de adresinde bulunamadı. Operasyonda 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.
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