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        Çocuklar, kar tatilinde kayarak eğlendi

        DÜZCE'de yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:00
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        Çocuklar, kar tatilinde kayarak eğlendi
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        DÜZCE’de yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

        Düzce’de kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatilini fırsata çeviren çocuklar, kar yağışının etkili olduğu Bahçeşehir Bölgesi Anıtpark Meydanı’na akın etti. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar, yanlarında getirdikleri naylon poşet, araba lastiği, çamaşır sepeti ve kızaklarla kayarak eğlendi. Aileleri de çocukları gibi zaman zaman karda kayarak ve kar topu oynayarak, eğlenceye ortak oldu.

        Galeri
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