Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilden fırlayan Enes öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Boğaziçi beldesi D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda meydana geldi. E.Y. idaresindeki 81 AFA 250 plakalı hafriyat kamyonu, H.Ç. yönetimindeki 34 PH 9841 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sırasında otomobildeki Enes Talha Çağlayan araçtan fırladı. Çağlayan fırladığı aracın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı görüp yardıma gidenlerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Çağlayan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon şoförü E.Y. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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