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        Düzce'de fuhşa aracılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı

        Düzce'de düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 22:08 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:15
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        Düzce'de fuhşa aracılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı
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        Düzce'de düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Zor duruma düşen kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen T.T, İ.T, C.G, H.T. ve H.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tabanca, fuhuştan elde edildiği belirlenen 14 bin 520 lira, 2 şüpheli adına düzenlenmiş pasaport, 11 cep telefonu, içinde müşterilere ait bilgilerin bulunduğu ajanda ele geçirildi.

        Ayrıca, konuyla ilgili olarak 9 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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