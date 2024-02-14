Düzce'de fuhşa aracılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı

Ayrıca, konuyla ilgili olarak 9 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tabanca, fuhuştan elde edildiği belirlenen 14 bin 520 lira, 2 şüpheli adına düzenlenmiş pasaport, 11 cep telefonu, içinde müşterilere ait bilgilerin bulunduğu ajanda ele geçirildi.

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