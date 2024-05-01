Yığılca'da araçtan yola düşen tomruk kaldırıldı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde araçtan yola düşen tomruk ekiplerce kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde araçtan yola düşen tomruk ekiplerce kaldırıldı.
Düzce-Yığılca kara yolunun İğneler mevkisinde tomruk yüklü araçtan yola orman emvali düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yola düşen orman emvali ekipler tarafından kaldırılarak Aksu orman deposuna götürüldü.
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