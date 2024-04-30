Düzce'de genç yetenekler, müzik festivalinde hünerlerini sergileyecek

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen "Genç Yetenekler Müzik Festivali"ne katılacaklar, akademik ortamda performanslarını sergileyecek.

Liseden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek festival, amatör olarak bireysel müzik eğitimi alan öğrencilerin akademik ortamda performanslarını göstermelerine imkan sağlayacak.

Düzce dışından da yoğun ilginin olduğu ve bu yıl 190 başvurunun kabul edildiği etkinlikte piyano, keman, flüt, gitar ve benzeri çalgılarla bireysel performansların yanında 3 orkestra ve 2 koro konseri verilecek.