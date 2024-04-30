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        Düzce'de Cedidiye Camisi ve Meydanı Projesi'nde sona yaklaşıldı

        Düzce'de Cedidiye Camisi ve Meydanı Projesi kapsamında yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:54
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        Düzce'de Cedidiye Camisi ve Meydanı Projesi'nde sona yaklaşıldı
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        Düzce'de Cedidiye Camisi ve Meydanı Projesi kapsamında yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cedidiye Camisi'nde yürütülen çalışmalarda, kubbelerin alt kısımları ile minarelerin boyama işlemi tamamlandı.

        Caminin karakteristik özelliğini yansıtan taş dokunun ön plana çıkması ve yeni minarelerle uyum sağlaması için boya uygulaması gerçekleştirildi.

        Projede kubbede zarar gören kısımlar yenilenerek, izolasyon çalışmaları tamamlandı.

        Caminin, meydanda inşa edilen bedesten tarzı iş yerleriyle uyumu göze çarpıyor.

        Kubbe dış kısımları ile minarelerin konik üst kısımlarında bulunan kurşun kaplamalar ise mikro kumlama yöntemiyle temizlenerek yenilendi.

        Minarelerin yükseldiği kaideler de caminin karakterine uygun taşla kaplanacak.

        Sona yaklaşılan projede, cami çevresinde aydınlatma çalışması da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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