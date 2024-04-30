Düzce'de Cedidiye Camisi ve Meydanı Projesi'nde sona yaklaşıldı

Kubbe dış kısımları ile minarelerin konik üst kısımlarında bulunan kurşun kaplamalar ise mikro kumlama yöntemiyle temizlenerek yenilendi.

Caminin karakteristik özelliğini yansıtan taş dokunun ön plana çıkması ve yeni minarelerle uyum sağlaması için boya uygulaması gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cedidiye Camisi'nde yürütülen çalışmalarda, kubbelerin alt kısımları ile minarelerin boyama işlemi tamamlandı.

Düzce'de Cedidiye Camisi ve Meydanı Projesi kapsamında yenileme çalışmaları devam ediyor.

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