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        Düzce'de ortaokul öğrencilerine aşçılık mesleği ve gastronomi anlatıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üniversiteyi ziyaret eden ortaokul öğrencileri, aşçılık mesleği ve gastronomi konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:10 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:10
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        Düzce'de ortaokul öğrencilerine aşçılık mesleği ve gastronomi anlatıldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üniversiteyi ziyaret eden ortaokul öğrencileri, aşçılık mesleği ve gastronomi konusunda bilgilendirildi.

        Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisince düzenlenen meslek tanıtım projesi çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 8. sınıf öğrencileri, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunu ziyaret etti.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde aşçılık mesleği ve gastronomi hakkında bilgilendirilen öğrenciler, merak ettiklerini öğretim elemanlarına ve öğrencilere sordu.

        Öğretim Görevlisi Vedat Kayış ve Atıf Akkil ise mutfak yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdiği konuk öğrencilerin uygulamada gerçekleştirdiği tabakları değerlendirdi.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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