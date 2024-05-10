Düzce, AB ülkelerine 4 ayda 4 bin 870 ton iç fındık sattı

Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151 ve nisan ayında 884 ton olmak üzere toplam 4 bin 870 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarına başlanacağı kaydedildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

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