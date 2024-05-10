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        Düzce, AB ülkelerine 4 ayda 4 bin 870 ton iç fındık sattı

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 4 ayında 4 bin 870 ton iç fındık satışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:44
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        Düzce, AB ülkelerine 4 ayda 4 bin 870 ton iç fındık sattı
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        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 4 ayında 4 bin 870 ton iç fındık satışı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği ifade edildi.

        Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151 ve nisan ayında 884 ton olmak üzere toplam 4 bin 870 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarına başlanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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