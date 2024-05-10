Düzce'de çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı programda, yemekhanede Çölyak hastalarının da katılımıyla glütensiz ürünlerle hazırlanan yemek sunumu yapıldı.

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