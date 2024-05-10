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        Düzce'de çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi

        Düzce'de 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:13 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:13
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        Düzce'de çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi
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        Düzce'de 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında hastane bahçesinde stant kuruldu.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı programda, yemekhanede Çölyak hastalarının da katılımıyla glütensiz ürünlerle hazırlanan yemek sunumu yapıldı.

        Program glütensiz beslenme farkındalık eğitiminin ardından son buldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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