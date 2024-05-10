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        Düzce'de otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 02:23 Güncelleme: 10.05.2024 - 02:23
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        Düzce'de otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        A.Ç. idaresindeki 81 AD 666 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Öztürkler ışıklı kavşakta Y.E.M yönetimindeki 81 EM 420 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların sürücüleri ve otomobilde bulunan A.D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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