Otizmli öğrenciler hayallerini yansıttıkları resimlerle özel bireylerin hayatına dokunacak

Düzce'de sosyalleşme amacıyla başlatılan resim kurslarında hayallerini tuvale yansıtan otizmli öğrencilerin başarısını gören öğretmenleri, "engel tanımayanlar" ismini verdikleri 15 öğrencinin imzasını taşıyan eserleri, geliri özel bireylerin eğitiminde kullanılması amacıyla sanatseverlerle buluşturacak.

Kentte otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda görevli öğretmenler, otizmli öğrenciler için geçen yıl resim atölyesi kurdu.

Yaşları 8-17 arasında değişen ve resme çok meraklı 15 otizmli öğrenci, atölyede el becerilerini geliştirmenin yanı sıra arkadaşlarıyla iletişim kuruyor, motor becerilerini geliştiriyor ve sosyalleşiyor. Otizmli öğrencilerin özellikle "çocuk" ve "hayvan" temalı resimlerinin ön plana çıktığını gören eğitimciler, bu durumun çocukların duygusal durumlarını yansıttığını düşünerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Hayallerimizi Resmediyoruz Projesi"ni hazırladı. Bu sayede kursun daha kapsamlı olmasını sağlayan öğretmenler, öğrencilere de başarılı çalışmalarından dolayı "engel tanımayanlar" ismini verdi.

Otizmli öğrencilerin hayal güçlerini resmettiği eserler, oluşturulacak sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunularak, elde edilen gelir kendileri gibi özel bireylerin eğitimine katkı sağlayacak. - "Yaptıkları resimleri görünce dünyalar onların oluyor" Görsel sanatlar öğretmeni Recep Sarıbaş, AA muhabirine, okulun resim atölyesinde çocukların hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de hayal dünyalarını genişlettiklerini belirterek, "Hayal dünyasında kendisi o anda ne hissediyor. Biz onlara birkaç tane seçenek sunuyoruz. Onlardan bir tanesini seçiyorlar ve biz de onun üzerinde yoğunlaşıp fiziksel yardım dediğimiz bir çeşidimiz var, elinden tutup boyamasını sağlıyoruz. Genel olarak çocuklarımızın kendi seçmiş olduğu renkleri kullanmaya çalışıyoruz. Yaptıkları resimleri görünce dünyalar onların oluyor. Onların mutluluğu bizi de etkiliyor." dedi.

Atölyede eğitim alan otizmli öğrencilerin hayal dünyalarında doğa, çevre ve hayvanların geniş yer tuttuğunu ve bunları tuvale yansıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Sarıbaş, "Burada çocukların doğaya, insana, hayvanlara, çevresine karşı sevgisini artırmak istiyoruz. Çocukların sevgisi tüm dünyayı sarması lazım, biz bunu öngörüyoruz çünkü sevgisiz hiçbir şey olmuyor. Sevgi olduğu zaman her şey daha samimi ve kucaklayıcı ilerler. Ailemizde gördüğümüz ve toplumda uyulması gereken temel kavramlar ve değerlerle çocuklarımızı kazanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.