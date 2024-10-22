Düzce'de bavullarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Bagajda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bavullarda 2 bin 675 sentetik hap, 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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