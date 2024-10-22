Düzce'de bavullarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Düzce'de yolcu otobüsünde bavullarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcudan 1'i tutuklandı.
Düzce'de yolcu otobüsünde bavullarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcudan 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, plakası belirlenen yolcu otobüsünü durdurdu.
Bagajda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bavullarda 2 bin 675 sentetik hap, 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Bavulların sahibi oldukları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. tutuklandı, B.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.