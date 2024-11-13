Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, binanın alt kısmında bulunan "patpat" diye tabir edilen tarım aracında da hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eminaçma köyünde, F.T’ye ait alt kısmı depo ve garaj olarak kullanılan iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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