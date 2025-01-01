Düzce'de itfaiye erleri yeni yılın ilk dakikalarında çıkan yangına müdahale etti

Yangında depo ve kümes olarak kullanılan baraka kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de 2025'in ilk dakikalarında gelen ihbarla harekete geçen itfaiye erleri, yaklaşık 4 dakika içinde ulaştıkları bölgede depo ve kümes olarak kullanılan barakada çıkan yangını söndürdü.

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