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        Düzce'de "Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" düzenleniyor

        Düzce'de "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu"nun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:25
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        Düzce'de "Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" düzenleniyor
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        Düzce'de "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu"nun açılışı yapıldı.

        Düzce Üniversitesince (DÜ) Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, tarih boyunca Türk dünyasında kadının sadece aile hayatında değil toplumsal yapılanmalarda ve devlet yönetiminde de önemli rol üstlendiğini belirtti.

        Türklerin İslamiyet'le şereflenmelerinin ardından da kadının toplumdaki rolü ve yerinin öneminin giderek arttığını vurgulayan Oruç, "İslam'da yeri olmayan geleneksel ve kültürel bazı uygulamaların İslam'da kadının yerine ilişkin olumsuz çıkarımlara yol açtığı da gözlemlenmektedir. Özellikle Batı dünyasında. İslam ile ilgili bu olumsuz yorumlar, genelde Müslüman Türklerden ziyade farklı coğrafyalardaki kültürel kodlarla alakalı şeyler. Ayrıca batılı oryantalist tarihçilerin ve günümüzde onlara benzer bir işlev gören algı operasyonu yapanların çizmeye çalıştığı gibi bir Müslüman kadın imajı hiçbir zaman olmamıştır." diye konuştu.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, bir milletin kadını ve erkeğiyle var olduğuna değinerek, "Kadına gerekli hürmeti göstermeyen, hak ettiği saygınlığı, değeri vermeyen milletler, adeta tek ayağının üzerinde seken tavuklar, kuşlar gibidir. Biz de millet varlığını kadın üzerinden inşa etmiş bir milletiz. Kadınına gerekli hürmeti gösteren bir milletiz." dedi.

        Kadının hukuki haklarının verilmesi ve korunmasında Avrupa ülkelerinin birçoğundan çok daha önce adım atıldığını dile getiren Aslan, Türk milletinin, aynı zamanda bunları hukuk metinlerinden çıkartıp sosyolojik ulaşılabilirliği sağladığını anlattı.

        AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, tarih boyunca Türk kadınının, toplumun tüm dinamiklerinde var olduğuna işaret ederek, "Biz Türk kadınları, devlet yönetiminde, savaş meydanlarında, sosyal hayatta, toplumun inşasında çok kutlu bir mirasın taşıyıcılarıyız." şeklinde konuştu.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de Türk dünyasından birçok başarılı kadının katıldığı sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan kadın milletvekili, meclis üyesi, rektör ve akademisyenlerin katıldığı sempozyumun ilk gününde, "tarihi ve kültürel mirasta kadının yeri", "kadınların sosyopolitik faaliyetleri", "kadın ve sosyoekonomik kalkınma", "iş hayatında, kalkınmada ve modern dünyada kadının rolü" konuları ele alındı.

        Yarın yapılacak ikinci ve son gün oturumunda, "kadının ve ailenin güçlenmesi" konusu tartışılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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