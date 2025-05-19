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        Renkleri ahenkle tuvale yansıtan küçük ressamlar, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de aileleri tarafından keşfedilen resim yeteneklerini, il genelinde kitap, spor, sanat ve müzik alanlarında öğrenciler için hayata geçirilen projeyle geliştiren 15 yaşındaki Cansu Ekin ve 8 yaşındaki Halil Eymen Özlü, ilk kişisel sergilerini sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:29
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        Renkleri ahenkle tuvale yansıtan küçük ressamlar, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor
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        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de aileleri tarafından keşfedilen resim yeteneklerini, il genelinde kitap, spor, sanat ve müzik alanlarında öğrenciler için hayata geçirilen projeyle geliştiren 15 yaşındaki Cansu Ekin ve 8 yaşındaki Halil Eymen Özlü, ilk kişisel sergilerini sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.

        Kentte, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Geliştirme Birimince hayata geçirilen, ismini kitap, spor, sanat ve müzik kelimelerinden alan "Kissamu" projesi, yetenekli öğrencileri keşfederek bu yönde gelişimlerine katkı sunuyor.

        Ailesinin 3 yaşındayken resim yeteneğini keşfettiği Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Halil Eymen Özlü ile yaklaşık 5 yıl önce renklerin büyülü dünyasına kapılan Teknokent Koleji 10. sınıf öğrencisi Cansu Ekin de proje sayesinde sanat becerilerini geliştirme fırsatını yakaladı.

        Cansu, bu kapsamda evinde ve okulunda, Halil Eymen ise Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde aldıkları resim eğitimiyle yaklaşık 6 ay gibi kısa sürede toplamda 66 eser ortaya çıkardı.

        Kurukalem, karakalem, yağlı boya ve akrilik tekniğiyle doğa ve spor temalı resimler, insan ve hayvan portreleri çizen iki öğrenci, küçük yaşlarına rağmen ilk kişisel sergilerini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Düzce Valiliği Turizm Danışma Ofisi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Koordinatörü Pınar Aslan, AA muhabirine, "Kissamu" projesiyle şimdiye kadar yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştıklarını anlattı.

        Yeni maarif modeline uygun projeyle hiç eğitim almadan, güzel resimler yapan, enstrümanlar çalan çocukları keşfettiklerini aktaran Aslan, "Eymen ve Cansu da bunlardan ikisi. Eymen zaten ailesi tarafından da yeteneklerinin desteklenmesi açısından şanslı bir çocuk. Ben onu kendi başına resim yaparken fark ettim. 8 yaşında olmasına rağmen eğitim almadan yaptığı inanılmaz resimler çok dikkatimi çekti. Cansu'nun hiçbir desteği yoktu. Yeteneğini gören üniversitedeki hocalarımız, akademisyenlerimiz de ona alanıyla ilgili eğitim vermek istediler. Bu da bizi çok memnun etti." diye konuştu.

        Aslan, ilk kişisel sergilerini resim sanatına ilgisi bulunanların beğenisine sunmalarının Eymen ve Cansu'nun hayatlarında çok farklı bir yol açacağını düşündüklerini dile getirerek, projenin çocuklara ilham kaynağı olacağını ve onların yeteneklerini keşfedip doğru adımlarla ilerlemelerini sağlayacağını sözlerine ekledi.

        - Halil Eymen basketbolcu, Cansu iç mimar olmak istiyor

        Halil Eymen Özlü de spor temalı resimler ile insan ve hayvan portrelerini tuvaline yansıttığını belirterek, "Basketbolcuları çizmeyi çok seviyorum. Çizerken de yüz hatlarına dikkat ediyorum, o şekilde çiziyorum. Genellikle kuru boya, kara kalem, akrilik ve yağlı boya kullanıyorum. Sporla ilgileniyorum, basketbolcu olmak istiyorum ama resim sanatına da devam edeceğim." dedi.

        İlk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını dile getiren Cansu Ekin de projenin sergi hazırlama sürecinde öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle çok çalıştığını söyledi.

        Bu süreçte kendini daha çok geliştirdiğinden bahseden Cansu, "Eserlerimi insanlara sunma fırsatını Kissamu projesi sayesinde yakaladım. Daha çok doğa ve manzara fotoğrafları çiziyorum. Van Gogh, Leonardo da Vinci gibi ressamların eserlerini yeniden yorumluyorum. Doktorluk ve tıp alanında ilerlemeyi hedefliyordum ama resme yeteneğimi ve hakimiyetimi fark ettikten sonra grafik tasarım alanında ilerlemeye karar verdim. Okulumuz da bu alanda önümü açtığı için, şimdi iç mimar olmak istiyorum. Tablolarımı da o alanda kullanacağım." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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