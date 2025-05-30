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        Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

        Düzce'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 06:39 Güncelleme: 30.05.2025 - 06:39
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        Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı
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        Düzce'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Çamköy çevre yolunda görev yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 DJP 853 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla kaçmaya başladı.

        Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Y.K. (14) işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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