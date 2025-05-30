Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı
Düzce'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Düzce'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Çamköy çevre yolunda görev yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 DJP 853 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla kaçmaya başladı.
Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Y.K. (14) işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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