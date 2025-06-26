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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:58
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli B.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        B.D'den uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 zanlıya ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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