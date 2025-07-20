Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır ulaşımı aksattı

        Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır, ulaşımın aksamasına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır, ulaşımın aksamasına yol açtı.

        Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'ndan D-100 kara yolunun İstanbul istikametine geçiş yapan H.N'nin kullandığı 37 SA 528 plakalı tır, Kervan Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Bir süre trafiğe kapalı kalan yolun İstanbul istikametindeki ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda kamyona ve bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaraland...
        Anadolu Otoyolu'nda kamyona ve bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaraland...
        Otomobil önce kamyona ardından da bariyere çarptı: 5 yaralı
        Otomobil önce kamyona ardından da bariyere çarptı: 5 yaralı
        Düzceli kamyon sürücüsü, ekmek teknesini gelin arabası yaptı
        Düzceli kamyon sürücüsü, ekmek teknesini gelin arabası yaptı
        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        11 yıl önce öldürülen ağabeyinin intikamını almak için cinayeti işlemiş
        11 yıl önce öldürülen ağabeyinin intikamını almak için cinayeti işlemiş
        Tabancayla öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı; olay kamerada
        Tabancayla öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı; olay kamerada