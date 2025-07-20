Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır ulaşımı aksattı
Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır, ulaşımın aksamasına yol açtı.
Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır, ulaşımın aksamasına yol açtı.
Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'ndan D-100 kara yolunun İstanbul istikametine geçiş yapan H.N'nin kullandığı 37 SA 528 plakalı tır, Kervan Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yolun İstanbul istikametindeki ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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