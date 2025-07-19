Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ağa Mahallesi 607. Sokak'taki çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.