Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:06 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Ağa Mahallesi 607. Sokak'taki çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 şüpheli daha gözaltında
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Benzer Haberler

        11 yıl önce öldürülen ağabeyinin intikamını almak için cinayeti işlemiş
        11 yıl önce öldürülen ağabeyinin intikamını almak için cinayeti işlemiş
        Tabancayla öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı; olay kamerada
        Tabancayla öldürüp kaçtı, tuvalette yakalandı; olay kamerada
        Çiftçi aile traktörlerini sünnet aracı yaptı
        Çiftçi aile traktörlerini sünnet aracı yaptı
        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor
        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor
        Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti