Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:09 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

        Yeşil-siyahlı ekip, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı.

        Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenmanlar, top kapma, pas, pres, minyatür kale ve tam saha maçlarıyla devam etti.

        Futbolcular, ayrıca kondisyon ve taktik çalışmaları da yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor

        Benzer Haberler

        Düzce'de çiftçi ailenin sünnet aracı traktör oldu
        Düzce'de çiftçi ailenin sünnet aracı traktör oldu
        Düzce'de 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi'
        Düzce'de 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi'
        Topuk Yaylası Göleti'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı
        Topuk Yaylası Göleti'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı
        Düzce'de "çocuk vali"nin talebiyle kurulan "Sıfır Atık Oyuncak Müzesi" açıl...
        Düzce'de "çocuk vali"nin talebiyle kurulan "Sıfır Atık Oyuncak Müzesi" açıl...
        Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 91. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtı...
        Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 91. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtı...
        Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklan...
        Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklan...