Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti
Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Yeşil-siyahlı ekip, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı.
Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenmanlar, top kapma, pas, pres, minyatür kale ve tam saha maçlarıyla devam etti.
Futbolcular, ayrıca kondisyon ve taktik çalışmaları da yaptı.
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