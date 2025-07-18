Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinde Bodrumspor FK, günü çift idmanla tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinde Bodrumspor FK, günü çift idmanla tamamladı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde güne salonda kuvvet çalışması yaparak başladı.
Bodrum FK, akşam antrenmanında ise koşu, ısınma hareketleri, top sürme ve kapmanın ardından minyatür çift kale oynadı.
Ege ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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