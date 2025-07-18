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        Çiftçi aile traktörlerini sünnet aracı yaptı

        DÜZCE'de çeltik üreticisi aile, 5 yaşındaki çocuklarının sünneti için traktörlerini süsleyerek sünnet aracı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:39 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:45
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        Çiftçi aile traktörlerini sünnet aracı yaptı
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        DÜZCE’de çeltik üreticisi aile, 5 yaşındaki çocuklarının sünneti için traktörlerini süsleyerek sünnet aracı yaptı. Köylüler de traktörlerini süsleyerek konvoy yaptı.

        Konuralp Mahallesi'nde çeltik üreticiliği yapan Orhan- Büşra Aktepe çifti, 5 yaşındaki çocukları Mahir için sünnet mevlidi düzenledi. Çiftçi aile, traktörlerini de süsleyerek sünnet aracı yaptı. Köylüler de traktörlerini süsleyerek sünnete katılarak konvoy halinde dolaştılar. Sünnetin yapılacağı salona gelen traktör sis bombaları eşliğinde karşılandı.

        Babadan çiftçi olduğunu belirten baba Orhan Aktepe “Çocuğumuza çiftçiliği beğendirmek özendirmek için böyle bir şey aklımıza geldi, oğlum Mahir de çok istiyordu. Zaten traktörü çok seviyor. Arkadaşlar da etkilenip üretici çalışkan yeni nesiller olur diye böyle bir şey düşündük ve yaptık” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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