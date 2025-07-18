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        Haberler Dünya Süveyda'da çatışmalar sürüyor | Dış Haberler

        Süveyda'da çatışmalar sürüyor

        Bedevi Araplar ile bazı aşiret güçleri, Dürzi gruplar ile çatışmaya devam ediyor. Süveyda'da süren çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:46
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        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
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        Habertürk muhabiri Alihan Tok'un aktardığı bilgilere göre, Araplar konvoylar hâlinde Süveyda'ya doğru gitmeye devam ediyor.

        Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Ağına (SNHR) dayandırdığı haberine göre, Süveyda'da en az 321 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Dürzilere insani yardım gönderilmesine ilişkin talimat verdi.

        Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat Süveyda'da yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

        Dürzilerin, Fransız sömürge yönetimine karşı mücadele vermiş olan Sultan el-Atraş'ın hatırasına aykırı bir şekilde davranmamasını umduğunu belirten Canbolat, diyaloğun sağlanabilmesi için Süveyda'da ateşkes sağlanması gerektiğini dile getirdi.

        Canbolat, yaşananlar hakkında hüküm vermeden önce akıl yürütmek gerektiğini ifade etti.

        ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

        Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, kentin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.

        Süveyda ilinde, Şam yönetiminin yerel gruplarla anlaşıp önceki akşam bölgeden çekilmesine karşın, anlaşmaya karşı çıkan Dürzi lider Hikmet el-Hecri grubunun Bedevi Araplara yönelik zorla yerinden etme eylemleriyle çatışmalar yeniden başlamıştı.

        Bedevi Araplar ile aşiret güçlerinin sabaha kadar süren saldırılarında Hecri grubu kent merkezine çekilirken öğle saatlerinde karşı saldırılarla Hecri'ye bağlı güçler kentin kuzey ve batı yönlerinde dış kesimlere doğru 4 kilometre ilerledi.

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        Hecri güçleri çatışmalar sırasında dron ve keskin nişancıları yoğun şekilde kullanıyor.

        Lojistik, mühimmat ve gıda ikmalinde düzensizlikler yaşayan Bedevi Araplar ve aşiret güçleri, TSİ 15.00 sularında Hecri grubuna karşı kentin batı kesimlerinde yeni saldırılar başlattı.

        Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları⁠

        Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

        Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

        Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

        Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

        İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

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        Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

        Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

        Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

        Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

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