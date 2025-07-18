Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
Benfica'da kariyerini sürdüren milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz ekibinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
KEREM'DEN AYRILIK KARARI
Portekiz basınından Record'un haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı.
26 yaşındaki oyuncunun, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.
ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR
Kerem Aktürkoğlu adı Benfica'dan Orkun Kökçü'yü transfer eden Beşiktaş'la anılıyor.
Geçtiğimiz sezon Benfica'da 53 maça çıkan Kerem, 16 gol - 13 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 444 dakika sahada kaldı.
İlk sezonunda Portekiz Lig Kupası'nı kazanan milli oyuncunun, kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.